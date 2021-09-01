ضبط 17 كيلو حشيش وهيروين بمليون و300 ألف جنيه بحوزة 4 عاطلين

كثّفت وزارة الداخلية جهودها في مجال الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، وبالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية، جهودها لضبط نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا في الاتجار بمخدر الحشيش بكميات كبيرة وترويجه على عملائهم متخذين من دوائر أقسام شرطة (الدخيلة – ثالث المنتزه – ثان الرمل) مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

ضبط 160 طربة حشيش

وبتقنين الإجراءات بحسب بيان وزارة الداخلية، جرى استهدافهم وأمكن ضبطهم، وتبيّن أنّه جرى ضبط عاطلين مقيمان بمحافظة الإسماعيلية، حال وجودهما بدائرة قسم شرطة الدخيلة وعثر بحوزتهم على 160 طربة لمخدر الحشيش وزنت 16 كيلو جرام، مبلغ مالي، و2 هاتف محمول.

ضبط 24 طربة حشيش

كما جرى ضبط عاطل له معلومات جنائية، ومقيم بمحافظة الإسكندرية، حال وجوده بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه، وعثر بحوزتهم على 24 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2,400 كيلو جرام، مبلغ مالي، وهاتف محمول.

وجرى ضبط عاطل له معلومات جنائية مقيم بمحافظة الإسكندرية، حال وجوده بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، وعثر بحوزته على كمية من مخدر الهيروين، مبلغ مالي، وهاتف محمول، وتقدّر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمليون و300 ألف جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.