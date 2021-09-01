ضبط تشكيل عصابي بـ28 كيلو بانجو وحشيش في دمياط

تابعت أجهزة وزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، وبالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، ومديرية أمن دمياط، نشاط تشكيل عصابي مكون من 8 عناصر إجرامية، لـ4 منهم معلومات جنائية، تخصصوا في إدارة إحدى البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بدائرة قسم شرطة ثان دمياط، للاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائهم.

وبحسب بيان وزارة الداخلية، فبتقنين الإجراءات جرى استهدافهم وأمكن ضبط 6 متهمين حال وجودهم بدائرة قسم شرطة ثان دمياط ومزاولتهم نشاطهم الإجرامي، وضُبط بحوزتهم 25 كيلو جرام لمخدر البانجو، كمية لمخدر حشيش وزنت 3,200 كيلو جرام، فرد خرطوش، عدد من طلقات الخرطوش، 2 دراجة نارية دون لوحات، أدوات لتغليف وتقطيع المواد المخدرة، مبلغ مالي، 4 هواتف محمولة، و4 قطع سلاح أبيض.

وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، وتقدّر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ300 ألف جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين.