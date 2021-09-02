العثور على 3 جثث خلال 24 ساعة في قنا

شهدت محافظة قنا، أمس الأربعاء، العثور على 3 جثث خلال يوم واحد، إحداها لمسن في وسط أحد الشوارع بقرية طوخ في نقادة، وانتشار أخرى لشاب في مياه نهر النيل، وثالثة انتشلت من ترعة رفاعة بمركز فرشوط شمال المحافظة.

جثة مسن بالقرب من زراعات طوخ

في قرية طوخ بمركز نقادة، جنوب محافظة قنا، عثرت الأهالي على جثة متسول على شارع بالقرب من الزراعات.

تلقي اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد العثور على جثة متسول ملقاة على أحد الطرق بقرية طوخ التابعة لمركز نقادة.

تبين أن الجثة لشخص يدعى «ناصر. ج، 51 عاما»، من محافظة أخري، كان يتسول في شوارع القرية منذ فترة طويلة، وتبين أنه أصيب بهبوط في الدورة الدموية أدت إلى وفاته ، وحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولي التحقيقات، التي أمرت بوضع جثته في مشرحة مستشفى نقادة المركزي.

انتشال جثة طفل من نهر نيل نجع حمادي

أمام مصنع سكر نجع حمادي، تمكنت قوات الإنقاذ النهري، من انتشال جثة طفل غرق في نهر النيل بنجع حمادي.

وكان مرفق الحماية المدنية، إخطارا بغرق شاب، وتمكن فريق الإنقاذ النهري من انتشال جثة محمد حسني علام، 16 عاما، بعد غرقه في النيل بالقرب من مصنع السكر بنجع حمادي.

جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق، وأمرت بدفن الجثة بعد تسليمها لذويه.

انتشال جثة طفل غرق في ترعة بفرشوط

انتشل أهالي فرشوط جثة شاب غرق في ترعة رفاعة، وذلك مساء أمس الأربعاء.

وتبين أن الجثة لمحمد بخيت، 25 عاما، بعد غرقه بترعه رفاعة في مركز فرشوط.

وأودعت الجثة بمشرحة مستشفى فرشوط، وحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات، وأمرت بدفن الجثة.