طقس الخميس.. معتدل رطب على القاهرة ليلا والعظمى 35

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر، حالة الطقس اليوم، الخميس، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يكون حارا على معظم المناطق نهارا ومعتدل ليلا، وأن يكون حارا ورطبا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومائلًا للحرارة ورطبا على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس في فترة الليل

وتتوقع الهيئة أيضًا، أن يكون الطقس معتدلا رطبا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء، مع تكون شبورة مائية شبورة مائية خفيفة صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة، مع نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مع فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء وأقصى جنوب البلاد، وستكون درجات الحرارة كالآتي:

بيان بدرجات الحرارة

القاهرة العظمى 35 والصغرى 25.

الإسكندرية العظمى 32 الصغرى 25.

مرسى مطروح العظمى 31 والصغرى 24.

بورسعيد العظمى 32 والصغرى 26.

سيوة العظمى 38 والصغرى 21.

دمياط العظمى 32 والصغرى 25.

الإسماعيلية 35 الصغرى 25.

السويس العظمى 35 والصغرى 25.

العريش العظمى 31 والصغرى 25.

شرم الشيخ العظمى 38 والصغرى 30.

الغردقة العظمى 39 والصغرى 29.

الفيوم العظمى 35 والصغرى 25.

بني سويف العظمى 35 والصغرى 25.

المنيا العظمى 36 والصغرى 24.

أسيوط العظمى 37 والصغرى 24.

سوهاج العظمى 38 والصغرى 25.

قنا العظمى 41 والصغرى 26.

الأقصر العظمى 43 والصغرى 26.

أسوان العظمى 44 والصغرى 29.

الوادي الجديد العظمى 42 والصغرى 27.

شلاتين العظمى 41 والصغرى 28.

حلايب العظمى 38 والصغرى 27.