ضبط 70 كيلو بانجو وحشيش وهيروين خلال 24 ساعة

وجّهت وزارة الداخلية حملات أمنية مكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط 164 قطعة سلاح ناري، بحوزة 136 متهما، وتنفيذ 82770 حكما قضائيا، وضبط تشكيلين عصابيين، ضما 4 متهمين بارتكاب 10 حوادث متنوعة.

ضبط 293 قضية مخدرات

وأسفرت الحملات بحسب بيان عن وزارة الداخلية، عن ضبط 293 قضية مخدرات بإجمالي 309 متهمين، ضُبط خلالها كمية من مخدر البانجو وزنت 39,595 كيلو جرام، كمية من مخدر الحشيش وزنت 24,496 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 5,836 كيلو جرام، كمية من مخدر الاستروكس وزنت 2,362 كيلو جرام، كمية من مخدر البودر وزنت 1,166 كيلو جرام، كمية من مخدر شابو وزنت 1,250 كيلو جرام، كمية من مخدر الفودو وزنت 324 جراما، كمية من مخدر الهيدرو وزنت 660 جراما، كمية من مخدر الآيس وزنت 295 جراما، كمية من مخدر الأفيون وزنت 170 جراما، و2485 قرصا مخدرا.

ضبط 27156 مخالفة مرورية متنوعة

كما أسفرت الحملات عن ضبط 47 متهما هاربا، و32 متهما بالبلطجة، وضبط 413 دراجة نارية مخالفة، وإعادة 5 دراجات نارية وسيارة مبلغ بسرقتها، وضبط 27156 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 47 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 7 منهم، واتخذت الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.