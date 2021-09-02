تكريم الـ10 الأوائل في الدبلوم الفندقي على مستوى محافظة مطروح (صور)

في خطوة جيدة من شأنها تحفيز الطلاب على مواصلة التفوق، قام عاطف سلامة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، بتكريم الطلاب الـ10الأوائل على مستوى المحافظة في دبلوم التعليم الفندقي.

وأقيمت احتفالية التكريم بمقر ديوان عام التربية والتعليم بمدينة مرسى مطروح، بحضور إسماعيل جاتو، مدير عام التعليم العام بالمديرية، ومنى ناصف مدير عام الشئون التنفيذية، ونبيل نجيب مدير التعليم الفني، ومرفت سامي مدير مدرسة مطروح الثانوية الفندقية.

شهادة تقدير لمديرة المدرسة

ولم يقتصر التكريم على الطلاب فقط إنما امتد ليشمل مديرة المدرسة، ومنحها شهادة تقدير، وذلك تقديرا لجهودها المتميزة ومساهمتها البارزة في ارتفاع المستوي العلمي والعملي لطلاب المدرسة.

تهنئة المحافظ

وخلال كلمته في حفل التكريم الأوائل شدد وكيل وزارة التربية والتعليم على ضرورة مواصلة التفوق والتميز والتحلي بالاجتهاد والإخلاص، خاصة أنهم مقبلون على مرحلة صعبة متمثلة في الجامعة، كما نقل خلال الحفل تحيات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح للطلاب المتفوقين مقدما لهم أرق التهاني لتحقيقهم التفوق العلمي علي مستوي المحافظة، والذي جاء نتاج الجد والمثابرة والتفاني في طلب العلم، واختتم كلمته بتوجيه التحية والتقدير لمعلمي الثانوية الفندقية.

وذكر وكيل وزارة التربية والتعليم أنه على جميع الطلاب في مختلف المراحل التعليمية في الدبلومات والثانوى العام والإعدادى والإبتدائى أن يتخذوهم قدوة أمامهم، لزيادة أعداد المتفوقين في محافظة مطروح، بهدف استكمال مسيرة الحياة وخدمة محافظتهم وبلدهم بعد الانتهاء من المراحل التعليمية، بما يعود بالنفع عليهم وعلى مصر.