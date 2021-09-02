الأزهر يعلن فتح التحويل بين المعاهد الأحد.. الخطوات والتفاصيل

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية فتح باب التحويل بين المعاهد والمناطق الأزهرية، بناء على تعليمات رئيس قطاع المعاهد وفقا للتحول الرقمي، حيث سيتم تحويل الطلاب بين المعاهد والمناطق الأزهرية إلكترونيًا من هنا وذلك بدءًا من العام الدراسي 2021/2022م اعتبارًا من يوم الأحد 5/ 9/ 2021م، وعلى المنطقة والمعهد.

التحويل الإلكتروني للمعاهد الأزهرية

وأوضح قطاع المعاهد الأزهر، أنه يتم التحويل بين المعاهد الأزهرية وفق الإجراءات التالية:

- على ولي الأمر الراغب في تحويل نجله التوجه إلى المعهد المقيد به الطالب؛ لاستلام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالطالب.

- يقوم رائد التحول الرقمي بالمعهد ومختص شؤون الطلاب بالتأكد من بيانات الطالب، وتصعيده، والتأكد من شخصية ولي أمر الطالب (الأب، الجد، من له حق الولاية التعليمية) قبل تسليم كلمة المرور.

- يقوم ولي الأمر بالدخول على الرابط الموضح سالفًا من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور المستلمة وتحرير طلب التحويل إلكترونيًا ومراجعة بيانات الطلب جيدًا. (وفي حالة وجود خطأ في البيانات، خاصة الرقم القومي، يجب على ولي الأمر التوجه إلى لمعهد للتعديل واستخراج كلمة مرور جديدة من خلال رائد التحول الرقمي).

خطوات التحويل من المعاهد الأزهرية

- يظهر طلب التحويل للمعهد المحول منه الطالب لإبداء الرأي إلكترونيًا بمعرفة شيخ المعهد وإبداء السبب في حالة الرفض، وعلى المعهد متابعة طلبات التحويل من (قائمة شؤون الطلاب – الطلاب المحولين)- في حالة قبول الطلب يتم تحويل الطلب إلكترونيًا للمعهد المحول إليه الطالب لإبداء الرأي بمعرفة شيخ المعهد.

- يتم تحويل الطلب إلكترونيًا للمنطقة الأزهرية التابع لها المعهد لإبداء الرأي، ويمكن للمنطقة متابعة طلبات التحويل من خلال (قائمة بيانات المعهد - طلبات التحويل من الأزهر)، على أن يتم ذلك من خلال التعاون بين إدارة المعلومات وإدارة الامتحانات وإدارة التعليم الابتدائي بالمنطقة الأزهرية.

- يقوم ولي الأمر بمتابعة حالة الطلب إلكترونيًا.

بعد انتهاء الطلب يقوم ولي الأمر بطباعة الطلب (نسختين) والتوقيع عليهما والتوجه إلى لمعهد لسحب الملف.

على رائد التحول الرقمي تنفيذ التحويل إلكترونيًا بشكل نهائي على نظام إدارة شؤون الطلاب بعد أن يقوم ولي الأمر بتسليم نسخة من طلب التحويل وسحب الملف.

علمًا بأن التحويل من معهد إلى معهد آخر خارج المنطقة يتم بنفس الإجراءات المبينة سالفًا.