لإعادة أمجاد الماضي.. مسارح مصر تتزين بـ4 عروض.. منها «زقاق المدق»

يعتبر عام 2021 بمثابة عودة قوية للمسرح المصري، وذلك بعد غياب العديد من المسرحيات بسبب تداعيات فيروس كورونا، حيث يشهد الموسم الحالي أكثر من أربع مسرحيات يقود كل منها عدد من نجوم الكوميديا، وفي السطور التالية تستعرض «الوطن»، صحوة السوق المسرحية خلال موسم 2021.

أشرف عبدالباقي في محاولة لإعادة بريق المسرح

يقدم النجم أشرف عبدالباقي، نموذجا في إعادة المسرح من جديد، ويعمل على ذلك في السنوات الماضية، حيث تعلق الجمهور بـ«مسرح مصر» الذي عرض لسنين على شاشات التلفاز، ثم قدم في الأيام القليلة الماضية مسرحية «شمسية وأربع كراسي» على مسرح الساحل الشمالي، بطولة النجوم أوس أوس، ومحمد عبدالرحمن، ومحمد أنور، ومريهان حسن، وتدور القصة حول صراع عائلة حول طرد غريب، حتى يصل «محمد عبدالرحمن» القائم بدور ذكي مدير بنك، لزيارة للعائلة لتزيد الأمور تعقيدا وتتابع أحداث المسرحية.

يحيي الفخراني يعيد توزان المسرح

عاد النجم يحيي الفخراني الي المسرح من خلال مسرحية «ياما في الجراب ياحاوى» للمخرج مجدي الهواري، عن رائعة بيرم التونسي، وبطولة النجم محمد الشرنوبي ، والنجم إياد نصار، والمطربة كارمن سليمان، والنجم شريف دسوقي.

وتدور القصة حول أجواء ألف ليلة وليلة، ورغم أنه يغلب عليها الطابع الكوميدي الغنائي إلا أنها تضم نوعا من التشويق المسرحي.

ميدو عادل يدخل السباق المسرحي

يدخل الفنان ميدو عادل في السباق المسرحي من خلال مسرحيته «سيد درويش» وتشاركه الفنانة لقاء سويدان، والذي يقام على مسرح البالون بالعجوزة.

العرض من إنتاج فرقة أنغام الشباب برئاسة الفنان ماهر عبيد، إخراج أشرف عزب، وتقدم المسرحية إعادة تقديم وتوزيع أغاني سيد درويش.

«زقاق المدق» مسرحية للأديب نجيب محفوظ

يستضيف مسرح محمد عبدالوهاب بالإسكندرية، مسرحية «زقاق المدق»، وهي عن رواية الأديب نجيب محفوظ، بطولة نهال عنبر، دينا عبدالعزيز، أمل رزق، محسن محيي الدين، كريم الحسيني، إخراج عادل عبده.

ويذكر أن الفنانة نهال عنبر استكملت العروض بعد خروجها من المستشفى إثر إصابتها بارتجاج في المخ ناتج عن سقوط ديكور المسرح على رأسها.