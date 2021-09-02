«جهاد».. الممرضة الأكثر صموداً بعزل الفيوم تسقط في «غيبوبة»

«ملاك الرحمة» لم يكن مجرد لقب، بل كان وصفاً دقيقاً للممرضة الشابة «جهاد السيد علي»، البالغة من العمر 18 سنة، والتي اشتهرت بكونها «الممرضة الأكثر صموداً» داخل قسم العزل بمستشفى أبشواي المركزي، في محافظة الفيوم.

ورغم عناء الممرضة الشابة في مساعدة مصابي كورونا بقسم العزل، إلا أنّ ذلك لم يمنعها عن القيام بدور إنساني آخر، حيث تطوعت لتكريم المتوفيات بكورونا في أقسام العزل المُختلفة، حتى أصيبت جدتها وجرى عزلها، فقررت البقاء معها كمرافقة لتساعدها في مستشفى العزل هي ومن حولها، إلى أن سقطت مغشياً عليها فجأة، ودخلت في غيبوبة، إثر إصابتها بالتهاب سحائي في المخ.

«جهاد» بطلة أنقذت المئات من مصابي الكورونا

استطاعت «جهاد»، ابنة الـ18 سنة، حفظ القرآن الكريم في سن صغيرة، واشتهرت بكونها أفضل ممرضة بمستشفى أبشواي المركزي، حيث تؤدي عملها بجد رغم صغر سنها، ورغم ذلك لم تخش على حياتها، بل كرست نفسها لخدمة مصابي كورونا، فكانت تسهر في قسم العزل ليلاً ونهاراً، كما أنّ جدتها أُصيبت خلال الموجة الثانية بكورونا، وخضعت للعزل في مستشفى التأمين الصحي بمدينة الفيوم، فدخلت معها إلى المستشفى كمرافقة، وبدأت في خدمة مصابي فيروس كورونا المحتجزين داخل قسم العزل بالكامل، وليس جدتها فقط.

رغم عملها كممرضة.. «جهاد» تتطوّع لتكريم المتوفيات

لم تكتف ملاك الرحمة «جهاد» بعملها في خدمة مرضى كورونا، ولكنها خلال بقائها في العزل برفقة جدتها، نزلت إلى المشرحة، وطلبت من عضوات فريق «غيث» لتكريم المتوفيات تعليمها، وانضمت إليهن، وتطوعت لتكريم وستر عشرات المتوفيات بكورونا، ثم توفت جدتها متأثرةً بإصابتها بفيروس كورونا، ورغم حزنها عليها، لم تفقد عزيمتها، بل استمرت في خدمة المرضى وتكريم المتوفيات.

الالتهاب السحائي ينال من «جهاد» ويدخلها في غيبوبة

وكشفت دكتورة سديم الشريف، صديقة «جهاد» عن أنّهم فوجئوا بسقوط الممرضة الشابة فجأة مغشياً عليها، وحينما جرى عمل الفحوصات الطبية اللازمة، تبين إصابتها بإلتهاب سحائي في المخ، مما تسبب في إصابتها بغيبوبة دخلت على إثرها العناية المركزة بمستشفى التأمين الصحي، وأوضحت أنّ «حالتها خطيرة».

حملة للدعاء لـ«جهاد» بالشفاء العاجل

ودشن أصدقاء «جهاد» حملة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» للدعاء لـ«جهاد» بالشفاء العاجل، وألا يكسر قلب والديها حزناً عليها، بينما لفت البعض إلى أن حالتها تتحسن ببطء، ولكن نبضها ضعيف، مطالبين من الجميع الدعاء لها بالشفاء العاجل.