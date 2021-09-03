إقبال سياحي على المعالم الأثرية بالأقصر

شهدت محافظة الأقصر، إقبالًا متوسطا من السيُاح على المعالم الأثرية بالبر الشرقي من معابد الكرنك شمال مدينة الأقصر ومعابد وسط المدينة فضلًا عن زيارة متُحف التحنيط وكذلك مُتحف الأقصر الذي يحتوي على قطع نادرة من القطع الأثرية الرائعة، والموجود بطريق الكورنيش.

مقابر النبلاء ودير كارتر ضمن المعالم الأثرية غرب الأقصر

كما يزور السيُاح المعالم الأثرية في البر الغربي غرب محافظة الأقصر، منها معابد وادي الملوك والملكات، ومعبد الدير البحري، حتشبسوت، ومقابر النبلاء، ودير كارتر، وغيرها من المعالم الأثرية التي تختص بها محافظة الأقصر، عن جميع المحافظات في جمهورية مصر العربية لتكون مقصدًا للسيُاح من مختلف أنحاء العالم، باعتبارها إحدى المناطق السياحية والأثرية في العالم وخاصة من ناحية السياحة الثقافية.

إجراءات أمنية لتأمين زيارة السياح للمعالم الأثرية

وتأتي رحلات السيُاح للمعالم الأثرية داخل منطقة البر الغربي والشرقي في محافظة الأقصر، وسط إجراءات أمنية من قبل مديرية الأمن لتأمين الأفواج السياحية بالكامل، وكذلك عمليات دخولها وخروجها من المناطق الأثرية، ليستمتع السياح بزيارتهم للمحافظة الأثرية وينقلون صورة إيجابية عن المحافظة السياحية لتكون ضمن أفضل الطرق التسويقية، ما يزيد من إنعاش السياحة فيما بعد.

الأقصر تستقبل الشارتر الإسباني والفرنسي

وتستقبل محافظة الأقصر، هذه الفترة عدد من رحلات الشارتر سواء الإسباني أو حتى الفرنسي، بشكل منتظم إسبوعيًا، مباشرة من مدريد إلى محافظة الأقصر عبر مطار الأقصر الدولي، ومن المقرر زيادة عدد رحلات الشارتر الفترة القادمة ضمن مساعي وزارة السياحة المصرية ولجنة التسويق السياحي وغرفة شركات السياحة.