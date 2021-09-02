رئيس منطقة الأقصر الأزهرية يبحث استعدادات امتحانات الدور الثاني

عقد الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، اجتماعًا، للتعرف على الرؤى المستقبلية للعام الدراسي الجديد 2021- 2022، ومتابعة آخر المستجدات في النظام التعليمي بالكامل.

وحضر الاجتماع، الذي تمّ انعقاده عبر تقنية الفيديو كونفرانس عبر الإنترنت بسبب ظروف فيروس كورونا المستجد، مع الدكتور سلامة داود رئيس قطاع المعاهد الأزهرية وعدد من قيادات المنطقة الأزهرية بالمحافظة.

كما حضر الاجتماع، الذي عُقد على شبكة الإنترنت منعًا لانتشار فيروس كورونا، كلًا من الشيخ أيمن عبدالغني رئيس الإدارة المركزية لشئون التعليم، وكذلك وعوض الله عبدالعال رئيس الإدارة المركزية لشؤون المناطق والخدمات.

وشارك في الاجتماع أحمد عبدالعظيم رئيس الإدارة المركزية للامتحانات، وكذلك أحمد فؤاد معبد رئيس الإدارة المركزية لرعاية الطلاب، وبمشاركة رئيس المنطقة الأزهرية ومدراء المراحل التعليمية المختلفة وعدد من رؤساء الأقسام الرئيسية بمنطقة الأقصر الأزهرية.

بحث استعدادات امتحانات معاهد القراءات بالمنطقة، ومرحلة التنسيق لرياض الأطفال

وتضمن الاجتماع، بحث جميع الاستعدادات لامتحانات الدور الثاني للشهادة الأزهرية، فضلًا عن معاهد القراءات بالمنطقة، ومرحلة التنسيق لرياض الأطفال، وكذلك الصف الأول للمرحلة الإبتدائية.

كما شمل الاجتماع بحث الإجراءات المتبعة لاستكمال ملفات التلاميذ المقبولين بالمراحل التعليمية الجديدة، مع التشديد والتأكيد على الالتزام بكافة التعليمات الخاصة بالتنسيق في المراحل التعليمية الجديدة، وما تم في اختبارات القبول والنقل، والتشديد على تسهيل الإجراءات على أولياء الأمور في أثناء التقديم.

بحث الإجراءات المتبعة لاستكمال ملفات التلاميذ المقبولين بالمراحل التعليمية الجديدة

وجاء ذلك وسط إجراءات احترازية مشددة اتخذتها منطقة الأزهرية تبعًا لتعليمات وزارة الصحة والسكان بقيادة الدكتورة هالد زائد وزيرة الصحة والسكان، بالتباعد الأجتماع واستعمال الماسكات الواقية، ومنع الاختلاط في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.