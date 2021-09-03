حلم توقع الأهالي تحقيقه بعد 10 سنوات.. الغاز يصل لـ«جريس» بفضل حياة كريمة

قال الدكتور وليد أحمد المنسق الميداني لمبادرة حياة كريمة في محافظة المنوفية، إن الخدمات التي تنفذ في الوحدة المحلية الرئيسية لقرية جريس بالمحافظة تخدم 80 ألف نسمة وتوفر الوقت والمجهود والمال، مشيرًا إلى أن الغاز الطبيعي كان حلما يراود أهالي مركز أشمون الذي تنتمي إليه القرية.

مركز حكومي وتوصيل الغاز

وأضاف أحمد، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، أن الأهالي كانوا يحلمون بتوصيل الغاز بعد 10 سنوات من الآن، لذا فإن توصيل الغاز الطبيعي الآن كان مفاجئًا لهم: «بدأنا في تنفيذ الغاز الطبيعي، قمنا بمد الخط الرئيسي لكي يحيط بالقرية، وفي الأسبوع المقبل سنبدأ التنفيذ في باقي القرية حتى يصل الغاز إلى البيوت».

وتابع، بأنه جرى إتاحة مجمع خدمات حكومية نموذجي في كل وحدة محلية يقضي على كل المشكلات التي كانت تقابل المواطنين في تسجيل أوراقهم ومستخرجاتهم الرسمية، بشكل إلكتروني مميكن.

حياة كريمة.. مشروعات كثيرة في مركز طما

وسلط البرنامج الضوء على مركز طما في محافظة سوهاج، الذي أتيح له 173 مشروعا في القطاعات كافة، حيث إن هذه المشروعات ستغطي كل القطاعات المعني بها المواطن الريفي مثل الصرف الصحي لـ13 قرية وما يتبعها من توابع ونجوع، كما يتم تدشين 5 مجمعات خدمية بطما وهو ما يعبر عن نقلة حضارية كبيرة يعيشها المواطن السوهاجي.

وجاء في تقرير عرضه البرنامج، أن مشروع حياة كريمة عمل على تطوير القطاع الصحي بشكل كبير، بعدما كانت الأبنية الصحية متهالكة ويخشى الأطباء العمل فيها، وهو ما تغير كثيرًا، فقد جرى تطوير وحدة طب أسرة بشكل شامل.

ويعتبر المركز الزراعي من أبرز خدمات حياة كريمة، وهو عبارة عن جمعية زراعية ووحدة بيطرية، لكي يحصل الفلاح والمزارع على الخدمات من مكان واحد دون أي مشقة، كما قاربت مدرستان على الانتهاء، وتحديدا في 31 ديسمبر الحالي، وهما مدرسة كوم العرب الرسمية للغات ومدرسة كوم العرب التجريبية.