خلال أغسطس.. تحرير 73 محضر إلقاء مخلفات في الطرق بالأقصر

كشفت إدارة شرطة المرافق بمحافظة الأقصر، عن تحرير 73 مخالفة إلقاء مخلفات على جانبي الطريق، وذلك على مدار شهر أغسطس، في حملات مكبرة، قامت بها إدارة شرطة المرافق، في مراكز ومدن المحافظة، تحت إشراف اللواء محمد الصاوي، مساعد مدير أمن الاقصر، واللواء علاء الطوخي، حكمدار الأقصر، حيث تم شن الحملات بقيادة المقدم خالد الغول مدير شرطة المرافق بمحافظة الأقصر.

حملات يومية لـ المرافق لرفع الإشغالات

وتأتي الحملات اليومية والدورية التي تقوم بها شرطة المرافق بمحافظة الأقصر، بناءً على تعليمات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، واللواء خالد عبد الحميد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، التي تضمنت تكثيف مجهودات شرطة المرافق بالمحافظة بهدف رفع الإشغالات والتعديات من على الطرق الرئيسية والطرق الجانبية، فضلا عن تحقيق الانضباط العام بالشوارع، ومتابعة المقاهي والمطاعم على مستوى مراكز ومدن محافظة الأقصر.

73 محضر إلقاء مخلفات على جوانب الطريق

وأسفرت الحملات التي شنتها إدارة المرافق خلال شهر أغسطس، عن تحرير عدد من المخالفات، تضمنت عدد 73 مخالفة إلقاء مخلفات على جوانب الطرق، وتضمنت كذلك عدد 88 مخالفة نظافة عامة في الطرق وأمام المحلات التجارية، فضلا عن تحرير عدد 254 مخالفة بائع متجول بالميادين الرئيسية.

كما تضمنت الحملات تحرير عدد 668 مخالفة إشغال طريق بعدد من الطرق والشوارع، وكذلك تحرير عدد 293 مخالفة لمواطنين وأصحاب محال لعدم ارتداء الكمامة، وضبط عدد 332 مضبوطات متنوعة ومختلفة، كما تم تحرير 192 مخالفة لمحال تجارية، و45 مخالفة مقاهي تقدم «شيشة» بواقع 221 شيشة مضبوطة، ضمن المخالفات المذكورة.