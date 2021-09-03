خلال 48 ساعة.. إصابة 11 شخصا في مشاجرتين بالدقهلية والأقصر

11 مُصابا، هم حصيلة اشتباكات وقعت، في الدقهلية والأقصر خلال 48 ساعة، حيث تنوعت أسبابها، لكنها في النهاية أسفرت عن وقوع 11 مصابا، تم نقلهم للمستشفيات لتلقي العلاج على الفور، فيما أُلقي القبض على أطراف المشاجرتين، عقب فضهما من قبل الأجهزة بتلك المحافظات.

إصابة 7 أشخاص في مشاجرة بالدقهلية بسبب خلافات مالية

وأمس الخميس، شهدت محافظة الدقهلية إصابة 7 أشخاص بجروح متفرقة في الجسم وكدمات، إثر وقوع مشاجرة بينهما على خلافات مالية بين اثنين من أطراف المشاجرة، حيث تبادلا الاتهامات فيما بينهما بقيام كل طرف بالتعدي على الآخر بالضرب بالأيدي والعصي الخشبية، وتم تحويل المصابين إلى مستشفى تمى الأمديد المركزى للعلاج.

وتلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارا يفيد بورود بلاغ إلى مركز شرطة بني عبيد من بعض الأهالي، بوجود مشاجرة ببندر بني عبيد، نتج عنها سقوط عدد من المصابين، وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بني عبيد إلي مكان البلاغ، ومعاينة الواقعة.

وعقب سؤال المتهمين تبادلوا الاتهام فيما بينهم بتعدي كل منهم على الآخر بالضرب بالأيدي والعصى الخشبية «الشوم»، وذلك لوجود خلافات مالية بين الثالث والسادس منهم، وتم تحويل المصابين إلى مستشفى تمى الامديد المركزي، بهدف توقيع الكشف الطبي عليهم.

كما جرى تحرير محضر رسمي بالواقعة حمل رقم 4004 لسنة 2021 جنح مركز بني عبيد، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة للبدء في التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.

إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بغرب الأقصر

واليوم في محافظة الأقصر أسفرت مشاجرة، وقعت باستخدام الشوم والعصي، عن إصابة عدد 4 أشخاص، في منطقة الأقالتة غرب محافظة الأقصر والتابعة لمركز القرنة غرب المحافظة، وعلى إثر ذلك تم نقلهم إلى وحدة طب الأسرة بمركز القرنة غرب محافظة الأقصر، لتلقي العلاج اللازم.

وورد إخطار لمركز شرطة القرنة، من قبل أحد الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمنطقة الأقالتة، وعلى الفور تم إبلاغ وحدة مباحث مركز شرطة القرنة والانتقال لمكان الواقعة، وتبين إصابة 4 أشخاص جراء تلك المشاجرة، وتم إرسال سيارات الإسعاف لنقل المُصابين تحت إشراف الدكتور خالد يوسف مدير مرفق الإسعاف، والدكتور معمر حافظ مدير عام إقليم جنوب الصعيد بهيئة الإسعاف.