بأحدث الأساليب العلمية.. نجاح إصلاح قطع بالغضروف الهلالي لفتاة في الدقهلية

أعلنت مديرية الصحة بالدقهلية، عن استخدام منظار الركبة في إصلاح قطع بالغضروف الهلالي الداخلي للركبة، لفتاة عمرها 22 سنة بمستشفى المنزلة المركزي، بعد أن تمكن الأطباء من تشخيص الحالة، وعلاجها بأحدث الأساليب العلمية، ووجهت مديرية الصحة الشكر للأطباء والتمريض المشاركين في إجراء العملية.

نجاح عملية جراحية لفتلة بمستشفى المنزلة

وقال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن فريقا طبيا تمكن من إصلاح قطع بالغضروف الهلالي الداخلي للركبة، لفتاه تبلغ من العمر 22 عاما بمستشفى المنزلة المركزي، حيث تم عمل جميع الفحوصات اللازمة وتشخيص الحالة، وتمكن الفريق الطبي من الحفاظ على النسيج السليم للغضروف الهلالي.

وأضاف مكي، في بيان صحفي، أنه تم استخدام خياطة خاصة لعلاجه بواسطة المنظار، حيث تتم خياطة المنظار باستخدام أحدث الأساليب، التي يحددها الجراح بناء على حجم وموقع التمزق، وذلك للوصول إلى أفضل نتيجة علاجية للغضروف الهلالي.

وتقدم وكيل الوزارة بالشكر والتقدير لإدارة المستشفى والأطقم الطبية والتمريضية والأطقم المعاونة لهم، متمنيا لهم المزيد من التقدم والازدهار والنجاح، وخص بالشكر الفريق الطبي المكون من: الدكتور محمد الزهرة، والدكتور أبو غنيم محمد، طبيبا العظام، وكل من الدكتور محمود عبد اللطيف، والدكتور حمدي سرور، طبيبا التخدير، ومن التمريض فاطمة احمد حمودة، وسماح عبده الحسيني.

تركيب تانك أكسجين لمستشفى السنبلاوين العام

ومن جهة أخرى، أعلن الدكتور سعد مكي، عن توريد وتركيب «تانك» أكسجين بسعة 6 آلاف لتر، تبلغ قيمته حوالي مليون و40 ألف جنيه، تبرع من المجتمع المدني، لدعم مستشفى السنبلاوين العام، مشيرا إلى أن تلك الخطوة تأتي ضمن خطة تطوير مستشفى السنبلاوين العام، لتقديم خدمة طبية أفضل للمرضى، وخاصة مرضى فيروس كورونا، والارتقاء بالخدمة الطبية بالمستشفى، والنهوض بها، كما أنه سيساعد في تشغيل العنايات المركزة بالمستشفى بصورة مستمرة، بالإضافة إلى تشغيل شبكة الغازات وزيادة قدرتها الاستيعابية، وكذا حل مشكلة نقص ضغط الأكسجين.