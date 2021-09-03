منسق حياة كريمة بالشرقية: نستهدف تطوير الحسينية بـ602 مشروع «فيديو»

قال سعيد عباس منسق مشروع حياة كريمة بمحافظة الشرقية، إن مركز الحسينية أكبر مراكز المحافظة ويمثل 31% من المساحة الإجمالية ويتضمن 41 قرية و780 تابعا، ورغم ذلك كانت معدلات النمو بالمركز متواضعة، لذلك جرى اختيارها للتطوير ضمن أعمال مشروع حياة كريمة.

وأضاف عباس، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، أن المشروع يستهدف 602 مشروع في المركز وجار العمل في 262 مشروعا في كل مناحي الحياة بتوجيهات القيادة السياسية.

حصر 10 وحدات محلية

وتابع: «حصرنا 10 وحدات محلية من أجل مشروع سكن كريم وسيتم إدراج أكثر من 5 آلاف حالة في المشروع، كما نعمل في مشروعات للصرف الصحي ومياه الشرب والتليفونات والكهرباء والغاز الطبيعي».

وأردف: «لدينا 46 مدرسة، وجار العمل في أكثر من 23 مشروعا، وسنعمل على تطوير وإنشاء وحدات صحية ومراكز شباب والمراكز الخدمية».

14 ألف متر مكعب قدرة المحطة

من جهته قال السيد محمد السيد التنفيذي لمحطة معالجة الصرف الصحي بقرية الأخيوة مركز الحسينية، إن المنوفية أصبحت نموذجا في معدلات التنفيذ ضمن إطار مشروع حياة كريمة: «قدرة المحطة 14 ألف متر مكعب ستخدم 8 قرى، منها 4 تابعة للوحدة المحلية للأخيوة بمعدلات تنفيذ 100% في الشبكة ومحطات الرفع، أما محطة المعالجة فقد وصل معدلات التنفيذ فيها إلى 90%، وهو إنجاز كبير».

وأكد، أن معدلات التنفيذ في المشروعات بالمحافظة قبل مشروع حياة كريمة لم يكن كبيرا بسبب صعوبة التنفيذ بسبب الجهات التي تعترض أعمال التنفيذ، إذ قضى المشروع على البيروقراطية ورفع معدلات التنفيذ.