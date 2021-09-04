تعرف على لينك التقديم للحصول على لقاح كورونا 2021

نشرت وزارة الصحة والسكان عبر موقعها الرسمى، «لينك»، التقديم للحصول على لقاح كورونا خلال دقائق من الدخول على موقع الوزارة، موضحة أن خطوات الدخول على الموقع تحتاج وجود جهاز حاسب آلى أو هاتف محمول متصل بالإنترنت، بالإضافة لرقم محمول متاح لاستقبال الرسائل، مع الاحتفاظ برقم التسجيل عقب الإنتهاء من تسجيل الخطوات.

تعرف على لينك التقديم للحصول على لقاح كورونا:

وأوضحت وزارة الصحة والسكان فى بيان، أن لينك التقديم للحصول على لقاح كورونا من خلال عدة خطوات عقب الدخول على موقع وزارة الصحة، مشيرة إلى أن الموقع يعمل بشكل يومى ومتاح أمام جميع المواطنين للتسجيل للحصول على اللقاح.

خطوات الدخول على لينك التقديم للحصول على لقاح كورونا:

ويبحث العديد من المواطنين الراغبين للسفر عن لينك التقديم للحصول على لقاح كورونا 2021، لتسجيل لقاح كورونا للمسافرين، حيث يمكنك زيارة موقع وزارة الصحة والسكان لتسجيل طلب الحصول على اللقاح من خلال الضغط هنا، حيث ناشدت الوزارة المواطنين بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية مع ضرورة تطبيق التباعد الاجتماعى وارتداء كمامة لتجنب الإصابة بالفيروس.

خطوات التسجيل اللقاح على موقع وزارة الصحة والسكان للحصول على اللقاح:

- زيارة الموقع الرسمى وزارة الصحة والسكان.

- الضغط على «تسجيل لطلب اللقاح».

- كتابة البيانات الأساسية بشكل صحيح ودقيق وفقا للبيانات المطلوبة.

- إذا كنت من أصحاب الأمراض المزمنة الضغط على «نعم»؟

- إحضار صورة من التقارير والشهادات التى تدل على وجود مرض مزمن.

- كتابة المحافظة والوظيفة.

- تسجيل رقم المحمول للحصول على رسالة تأكيد الطلب لقاح كورونا.

- كتابة الرقم المرسل خلال الرسالة فى الخانة الموضحة لتأكيد الطلب.

- الحصول على رقم طلب اللقاح خلال رسالة نصية أو من خلال البريد الإلكترونى، ويرجى الاحتفاظ بها للاستعلام عن موعد تلقى اللقاح.