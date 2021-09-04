ضمن «حياة كريمة».. تنفيذ 85% من مجمع خدمات المواطنين بإسنا جنوبي الأقصر

أجرى إبراهيم نصير، رئيس مركز ومدينة إسنا، بمحافظة الأقصر، اليوم السبت، عددا من المشروعات الجاري تنفيذها، ضمن أعمال مشروعات «حياة كريمة» في مركز ومدينة إسنا، جنوبي محافظة الأقصر، لتطوير القرى داخل المركز، ورافقه خلال هذه الجولة كل من عبد الرحيم طايع، نائب رئيس المركز، وعبد النعيم مدني، رئيس قرية توماس وعافية.

توجيهات من محافظ الأقصر بمتابعة مشروعات «حياة كريمة»

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، التي تهدف إلى متابعة الأعمال الجارية ضمن المشروع القومي لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية ضمن «حياة كريمة»، فضلًا عن تذليل أي عقبات خلال الأعمال الجارية، مع الإسراع في معدلات التنفيذ في كافة القطاعات التي سيتم تنفيذها داخل القرى المستهدفة بمركزي أرمنت وإسنا، حيث تم اختيارهما ضمن المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة» لتطوير القرى في محافظات الجمهورية.

نسبة تنفيذ مجمع خدمات المواطنين بإسنا بلغت 85%

وبدأت الجولة، التي قام بها رئيس مركز إسنا جنوب محافظة الأقصر، بتفقد الأعمال الجارية، منها إنشاء مجمع خدمات المواطنين بمجلس قروى توماس وعافية، حيث يجرى العمل بها على قدم وساق، بهدف تقديم اكثر من 7 خدمات مختلفة للمواطنين، كما بلغت نسبة التتفيذ 85% من هذه الأعمال.

كما تفقد، رئيس مركز إسنا، أعمال إنشاء مجمع خدمات المواطنين بمجلس قروي النجوع، كما تابع أعمال إنشاء سور مدرسة الزراعة، حيث يجرى العمل في هذا المشروع، وأكد رئيس مركز إسنا، بأن رئاسة المركز تتابع عن كثب وبمزيد من الاهتمام الأعمال الجارية في إطار مبادرة حياة كريمة.