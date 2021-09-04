بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص في حادثين بالبحيرة

أصيب 4 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي بالكيلو 99 الطريق الصحراوي اتجاه الإسكندرية بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

انقلاب سيارة ملاكي

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مركز وادي النطرون يفيد استقبال المستشفى 4 أشخاص مصابين بجروح وكدمات متفرقة بالجسم إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بنطاق ذات المركز.

أسماء ضحايا الحادث

المصابون كل من «هبة عبد المحسن سعد، 36 عاما، الشيخ زايد، مصابة باشتباه خلع بالكتف الأيسر، محمد عبد العاطي سيد 44 عاما، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم واشتباه كسر بالضلوع، أحمد محمد عبد العاطي 6 أعوام، مصاب بجرح متهتك بالركبة اليمني، فاطمة محمد عبد العاطي 12 عاما، وجميعهم مقيمون بالشيخ زايد.

عمل الإسعافات الأولية للمصابين

ونُقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج وعمل الإسعافات الأولية، وجرى تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة لمتابعة التحقيقات.

إصابة 4 أشخاص

كما استقبل مستشفى وادي النطرون 4 أشخاص مصابين إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالكيلو 170 طريق محور الضبعة وجارٍ عمل الإسعافات الأولية للمصابين.

ورود إخطار بالحادث

تلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطارا من شرطة النجدة يفيد باستقبال مستشفى وادي النطرون 4 أشخاص مصابين في حادث انقلاب سيارة ملاكي وجارٍ عمل الإسعافات الأولية، وحرر محضر بالواقعة.

أسماء مصابي الحادث

بالانتقال والفحص تبين إصابة كل من «عزيزة محمد عبد الوهاب 63 عاما، مصابة باشتباه كسر بالفخذ اليمنى، أمل عبد الوهاب عبد المنعم، 29 عاما، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، محمد باسم محمد 10 أعوام، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، فارس باسم محمد، 8 أعوام، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، وجارٍ عمل الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة.