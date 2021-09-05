رفع 35 طن أتربة في حملات نظافة موسعة بالأقصر

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، برئاسة إبراهيم نصير، اليوم، حملات نظافة موسعة، استهدفت شوارع مدينة إسنا؛ في إطار تعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، لجميع رؤساء المراكز بمحافظة الأقصر والمدن بالاهتمام بشكل يومي بمستوى النظافة العامة للمراكز.

رفع 35 طنًا من الأتربة

وخلال الحملة الموسعة، التي نفذها قيادات مركز إسنا جنوب محافظة الأقصر، بالتنسيق مع الحملة الميكانيكية بمدينة ومركز إسنا، تم رفع 35 طنًا من الأتربة والمخلفات الصلبة الموجودة في مدخل شارع الرحمة والشيخ سعد ومنطقة التأمينات بمركز إسنا جنوب محافظة الأقصر.

رفع 7 أطنان مخلفات صلبة على طريق مصر- أسوان

وفي نفس السياق، رفعت الوحدة المحلية لقرية الدير ما يقرب من 7 أطنان من الأتربة والمخلفات الصلبة الموجودة على الطريق السريع «مصر- أسوان»، وكذلك المخلفات الموجودة بجوار العمارات السكنية، فضلًا عن مخلفات أخرى كانت توجد في مدخل قرية الدير والحميدات جنوب محافظة الأقصر.

كما نجح قسم الزراعة بمركز إسنا جنوب محافظة الأقصر، في علمية قص و«تقليم» الأشجار الموجودة على الطريق السريع «مصر – أسوان».