اختبارات تعليم الرياض.. المرحلة الابتدائية تبدأ غدا

تضع المملكة العربية السعودية خططًا لتحسين العملية التعليمية، للنهوض بمستوى التعليم سواء للطلاب أو الطالبات، وذلك من خلال إجراء اختبارات «تعزيز المهارات» في المديريات التعليمية المختلفة، لذلك يبحث الكثيرون عن مواعيد اختبارات تعليم الرياض التي من المقرر أن تعقد غدًا.

وفي إطار الخدمات الإخبارية التي يقدمها موقع جريدة «الوطن» لقرائه في أنحاء الوطن العربي في مجال التعليم، نرصد مواعيد اختبارات تعليم الرياض وما هي تلك الاختبارات، وفقًا لما نشر في موقع وزارة التعليم السعودية، الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض.

مواعيد اختبارات تعليم الرياض

وبحسب موقع الإدارة العامة للتعليم، اختبارات «تعزيز المهارات» أو اختبارات تعليم الرياض، تبدأ غدًا الأحد 5 سبتمبر الجاري، أو 28 محرم للعام الهجري 1443، فيما تبدأ اختبارات المرحلة المتوسطة والثانوية الأحد الموافق 12 سبتمبر 2021، الموافق 5 من شهر صفر 1443.

ما اختبارات تعليم الرياض؟

وبحسب الموقع، اختبارات تعزيز المهارات هي اختبارات يمر الطلاب والطالبات في المقررات الأساسية المستهدفة وهي اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، والعلوم، وذلك وفق الجداول الزمنية المقررة، وهي يتم تحديدها من قبل وزارة التعليم بالمملكة، ويتم ارسال المواعيد المقررة لكل إدارة تعليم للالتزام بها.

والهدف من تلك الاختبارات تعزيز المعارف في المقررات الأساسية التي يدرسها الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة، فضلا عن تأهيلهم إلى ربط الواقع بالتحصيل العلمي وتحديد مواطن القوة والضعف لدى الطلاب والطالبات، للاستفادة منها في اتخاذ القرارات ووضع الخُطط التعليمية والدراسية التي يحتاجها الطالب لتنفيذها في العام المقابل، وحتى يمكن انتاج البرامج تطويرية الملائمة لتحقيق نواتج التعليم التي تسعي لها المملكة.

وتشمل الاختبارات التي تتم في المقررات الدراسية معظم صفوف التعليم الأساسي ابتداءً من الصف الثاني الابتدائي، حتى السنة الأولى المشتركة للصف الأول ثانوي، ويخضع خلالها الطالب للاختبارات في مواعيد مختلفة تحددها الإدارات الوزارة، ويجب الالتزام بها بشكل دقيق.