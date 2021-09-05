حدث ليلا: انقلاب أتوبيس رحلات بالسويس ومصرع 12 من الركاب

شهدت الليلة الماضية، عددًا من الأحداث المهمة، التي يأتى من أبرزها حادث انقلاب أتوبيس على طريق السويس نتج عنه سقوط ضحايا، واستنكار مصر هجمات الحوثيين على المنطقتين الشرقية والجنوبية السعودية.

مصرع 12 شخصا وإصابة 38 في انقلاب أتوبيس رحلات على طريق السويس

شهد طريق «السويس – القاهرة»، ليلة السبت، حادثا مروعا بعد انقلاب أتوبيس رحلات بالقرب من كمين الكيلو 109، مما تسبب في مصرع 12 شخصا بينهم طفلان، وإصابة 38 آخرين من مستقلي الأتوبيس حال عودتهم من شرم الشيخ.

وتداولت صفحات التواصل الاجتماعي فيديو لمكان الحادث وقد امتلأ الرصيف بالدماء فيما تحطمت النوافذ الزجاجية للأتوبيس تماما فيما انتشرت وبكثافة سيارات الإسعاف ورجال الشرطة.

وأكد مصدر طبي مسئول، أن إصابات المصابين بعضهم خطيرة ما بين نزيف داخلي وارتجاج في المخ وكسور، وتم نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى السويس العام تحت تصرف النيابة العامة

مصر تستنكر هجمات الحوثيين على المنطقتين الشرقية والجنوبية بالسعودية

أعربت مصر عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات للهجمات التي استهدفت المنطقتين الشرقية والجنوبية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة باستخدام عدد من الصواريخ الباليستية، فضلاً عن الطائرات المفخخة التي أطلقتها ميليشيا الحوثي أمس، والتي تمكنت القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها بنجاح.

وأكد بيان لوزارة الخارجية المصرية، على وقوف مصر بجانب السعودية في مواجهة هذه الأعمال العدائية الخسيسة، وعلى الارتباط الوثيق بين الأمن القومي بالبلدين الشقيقين؛ كما تُعرب مصر عن مساندتها لما تتخذه المملكة من تدابير لصون أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها إزاء هذه الهجمات الإرهابية التي تمثل تهديدًا جسيمًا للأمن والاستقرار في المنطقة.

وفيات كورونا عالميا تسجل 4.5 مليون.. وإصابة وزير الصحة السوداني بالفيروس

أعلن وزير الصحة السوداني عمر النجيب، مساء أمس السبت، إصابته بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، بعد مخالطته أحد المصابين في العمل، وفقا لما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء.

وقال «النجيب»، على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» إنه خالط نهاية الأسبوع الماضي، أحد المصابين خلال العمل، مضيفا أنه تم إجراء الفحوصات وقد كانت سالبة للجميع.

وفي سياق متصل، ارتفعت حصيلة إصابات كورونا المستجد «كوفيد 19»، على مستوى العالم منذ ظهوره قبل نحو عامين، إلى 221071565 حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 4573973 حالة، بينما ارتفعت حالات الشفاء من الفيروس إلى197560579 حالة.

«التموين»: لم نمنح العلامة التجارية «نادي القرن» لأي نادٍ حتى الآن

قال الدكتور إبراهيم العشماوي، مساعد أول وزير التموين، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إنه لا توجد أي أزمة بين الأندية الكبرى المصرية بخصوص تسجيل العلامات التجارية الخاصة بهم، لافتا إلى أن أحد الأندية المصرية الكبرى تقدم بطلب إلى الإدرة المركزية للعلامات التجارية، التي كانت تُسمى من قبل بـ«مصلحة التسجيل التجاري» في عام 1939، للتسجيل باعتبارهم «نادي القرن» وحصلوا على إيصال يفيد بتقدمهم للوزارة فقط، وليس حصولهم على تلك العلامة.

وأضاف «العشماوي»، خلال استضافته ببرنامج «مساء DMC»، الذي تقدمه الإعلامية جاسمين طه، على فضائية «DMC»، السبت، أن القانون لا يجبر أي شخص على تسجيل علامته التجارية، ولكنه أمر اختياري، «الناس لما بتسجل بيكون من أجل المحافظة على المنتج من التدليس والتقليد».