ظهر في فيديو.. ضبط المتهم بكسر زجاج سيارة وسرقة هاتف محمول

كشفت أجهزة الأمن ملابسات مقطع فيديو، تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» يتضمن قيام أحد الأشخاص بكسر زجاج إحدى السيارات وسرقة هاتف محمول من داخلها.

وبالفحص تبين أن قسم شرطة ثان الإسماعيلية بمديرية أمن الإسماعيلية، تلقى بلاغا من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، باكتشافه سرقة هاتفه المحمول من داخل سيارته، حال توقفها بدائرة القسم.

تحديد مرتكب الواقعة

وتم تشكيل فريق بحث أسفرت جهوده عن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه، عاطل، مقيم بدائرة القسم، له معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وبإرشاده تم ضبط الهاتف المحمول.