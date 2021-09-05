العثور على شاب مشنوقا في ظروف غامضة داخل منزله بالمرج

تكثف الأجهزة الأمنية، جهودها لكشف ملابسات واقعة العثور على جثة شاب مشنوقًا داخل إحدى غرف شقته بمنطقة المرج، حيث تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وأمرت بتشريح الجثة بمعرفة الطب الشرعي لبيان سبب وكيفية الوفاة، والوقوف على وجود شبهة جنائية من عدمه، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرّحت بالدفن.

سقف غرفة

وأوضحت التحريات وأعمال الفحص الأولي عن تلقي الأجهزة الأمنية بالقاهرة، بلاغا بالعثور على جثة المتوفى «وائل.س.س»، 32 سنة، وانتقلت الشرطة إلى هناك، وتبين أن الشاب مُعلق في سقف غرفة النوم بالمنزل الذي يقيم به، ولا تزال التحقيقات مستمرة للوقوف على حقيقة وفاة الشاب.

جثة مجهولة

كما تباشر الأجهزة الأمنية بالجيزة جهودها لكشف غموض واقعة العثور على جثة مجهولة لشاب في العقد الثالث من العمر، في مياه النيل بالوراق، حيث تم العثور على الجثة وانتشالها، وجرى نقلها إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة التي أمرت بتشريحها، لبيان سبب وكيفية الوفاة، كما أمرت بسرعة تحديد هوية الشاب واستدعاء أسرته، وصرّحت بالدفن بعد انتهاء أعمال الكشف وتحديد الهوية.

واقعة مشابهة

وانتشلت أجهزة الأمن بالقاهرة، الخميس الماضي، جثة مجهولة لشاب غريق في مياه النيل بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة، وبالفحص تبين أنها جثة لشاب في العقد الثالث من العمر ويرتدي كامل ملابسه، كما تبين أنه يرتدي ساعة يد ولم يتم العثور على أيه أوراق ثبوتية تدل على هويته، وجرى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها لكشف هوية المتوفى وملابسات الواقعة، كما استدعت أسرته لسماع أقوالها حول الواقعة.