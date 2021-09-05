وزير الصحة السابق: زيادة أعداد مصابي كورونا منتصف سبتمبر وأكتوبر

قال الدكتور عادل العدوي، وزير الصحة الأسبق، إن الفترة الحالية تشهد زيادة في عدد حالات مصابي فيروس كورونا، موضحًا أن هذا يعكس وجود امتداد للموجة السابقة أو بداية لموجة جديدة، «اللي متابع لما يحدث في البلدان المختلفة دايما المنحني الوبائي للمرض بيسبقنا بشهور قليلة، نجد أننا على أعتاب موجه جديدة من الفيروس».

«العدوي»: أصبحنا نسجل 300 حالة يوميًا

وأضاف «العدوي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، والذي تقدمه الإعلامية جاسمين طه، والمذاع على فضائية «DMC»، اليوم الأحد، أنه وفي 5 أغسطس الماضي وصل عدد الحالات المسجلة حوالي 40 حالة يوميًا، وبعد شهر واحد من ذلك التاريخ أصبحنا نسجل 300 حالة يوميًا، «ده معناه إن المنحني الوبائي بدأ ياخد اتجاهه نحو الصعود، واللي متابع فيروس كورونا من بدايته شهد وجود منحني وبائي من شهر مارس ووصل لقمة إصاباته في يونيو 2020».

«العدوي»: المنحنى الوبائي يصعد ويصل لمرحلة استقرار ثم يهبط مرة أخرى

وأوضح أنه من المنتظر زيادة أعداد الإصابات في منتصف شهر أكتوبر وسبتمر لفترة، «الخبرة من الموجات السابقة بتقول أنه كل ما كانت الإجراءات الوقائية أكتر التزامًا كل ما كان المنحني الوبائي يصعد، ولا يستمر في الصعود فترة طويلة ويصل لمرحلة الاستقرار ثم الهبوط مرة أخرى».

فيروس كورونا دائم التحور ويغير من صفاته الجينية

وأكد أن فيروس كورونا دائم التحور ويغير من صفاته الجينية التي تجعله أكثر قدرة لمهاجمة الإنسان، كما أن هناك إجراءات وقائية تمنع انتشاره وتطعيمات على مستوى العالم تحد من الانتشار ودرجه التأثر، حتى الحالات التي سجلت في بداية الموجة الرابعة، واحتاجت دخول المستشفيات كان معظمهم غير مطعمين.

وتابع: « إلى جانب الإجراءات الوقائية اللي بنشدد عليها كلنا لازم نزود الدور التوعوي للمواطن المصري قدر المستطاع، ونشجع على زيادة عدد المطعمين بفتح المراكز، وأصبح لدينا وفرة في كميات اللقاح بعد وجود اللقاح الصيني الذي يجهز في مصر بكميات وفيرة».