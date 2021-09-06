تعرف على غرامات ركوب القطارات «أسوان - القاهرة» دون تذكرة

يستقل عدد من المواطنين القطارات من محطة أسوان متجهين إلى محطات القاهرة والإسكندرية، دون تذاكر، حال عدم توافرها في منفذ البيع، وهو ما يعرضهم لدفع غرامات فورية تنفيذاً لما أعلنته الهيئة العامة لسكك حديد مصرمن وذلك فى جميع القطارات المميزة والمكيفة أو حتى القطار الخاص «VIP»، والمحطات التي يستقلها ركاب قطارات أسوان هي «الأقصر وقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا وبني سويف مرواً بالجيزة ورمسيس بالقاهرة وبعدها قطارات تصل للأسكندرية والعكس».

وأعلنت السكة الحديد عن وجود محاضر إثبات حالة للمخالفين ممن استقلوا القطارات دون تذاكر في إطار دور وزارة النقل والمواصلات، للحد من استقلال القطار بدون تذاكر.

غرامات ركوب القطارات «أسوان- القاهرة» بدون تذاكر

- غرامة قطار الركاب 20 جينهًا + سعر تذكرة القطار.

- غرامة القطار المميز 20 جنيهًا + سعر التذكرة.

- غرامة القطار الروسي 50 جنيهًا + سعر تذكرة القطار .

- غرامة قطار 40 جنيه الـ«VIP « ، + سعر التذكرة 295جنيهًا للدرجة الأولى، والدرجة الثانية 195 جنيًها.

- غرامة القطار الإسباني 30 جنيهًا، + سعر التذكرة للدرجة الأولى 175جنيهًا، والدرجة الثانية 125 جنيهًا.

مواعيد القطارات من محطة أسوان

وعن مواعيد القطارات ما بين أسوان والقاهرة تنشر «الوطن»، المواعيد وفقا لهيئة السكك الحديدية، كالتالي:

· رقم القطار 81 النوع روسي وقت القيام 4.30 صباحا.

· رقم القطار 2011 النوع مكيف أسباني وقت القيام 5.15 صباحا.

· رقم القطار 981 النوع VIP وقت القيام 5.30 صباحا.

· رقم القطار 983 النوع مكيف أسباني وقت القيام 7.30 صباحا.

· رقم القطار 163 النوع روسي إلى الإسكندرية وقت القيام 12.30 ظهراً.

· رقم القطار 1013 النوع روسي وقت القيام 1.50 ظهراً.

· رقم القطار 2013 النوع أسباني مكيف وقت القيام 2.30 ظهراً.

· رقم القطار 2007 النوع VIP وقت القيام 3.15 مساءً.

· رقم القطار 2015 النوع VIP وقت القيام 4.00 مساءً.

· رقم القطار 1902 النوع مكيف أسباني وقت القيام 5.00 مساءً.

· رقم القطار 87 النوع نوم وقت القيام 5.15 مساءً.

· رقم القطار 1015 النوع روسي وقت القيام 5.30 مساءً.

· رقم القطار 2009 النوع روسيVIP وقت القيام 6.10 مساءً.

· رقم القطار 187 النوع روسي وقت القيام 6.30 مساءً.

· رقم القطار 1009 النوع روسي إلى الإسكندرية وقت القيام 7.20 مساءً.

· رقم القطار 997 النوع مكيف أسباني وقت القيام 8.45 مساءً.

· رقم القطار 89 النوع مكيف أسباني إلى الإسكندرية وقت القيام 9.05 مساءً.

· رقم القطار 989 النوع مكيف أسباني وقت القيام 11.00 مساءً.

· رقم القطار 1011 النوع روسي وقت القيام 11.20 مساءً.

· رقم القطار 91 النوع مميز وقت القيام 11.30 مساءً.

· رقم القطار 833 النوع روسي وقت القيام 12.10 صباحا.