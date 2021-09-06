أطباء: إقامة الحفلات وقلة الوعي وراء ارتفاع إصابات كورونا

قال الدكتور أيمن ثروت، مدير وحدة الرعاية بمستشفى العزل بالعبور، إن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا مرة أخرى يعود إلى حالة اللامبالاة السائدة في الشارع بين المواطنين، وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي وضعتها وزارة الصحة، بالإضافة إلى وجود قدر كبير من المواطنين ما زال مقتنعا بأن فيروس كورونا مجرد «دور برد» إذا تم الإصابة به سيستمر يومين ويزول مع بعض المسكنات، موضحا أن الثقة الزائدة والاعتقاد أن الحياة عادت لطبيعتها مرة أخرى مجرد هواجس تسطير على العقول.

ارتفاع الإصابات بسبب إقامة المناسبات دون ضوابط

وأضاف مدير وحدة الرعاية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن وزارة الصحة والسكان وضعت العديد من الخطط لمواجهة فيروس كورونا، كما تحث المواطنين على ضرورة التسجيل للحصول على اللقاحات التي توفرها في المراكز المخصصة لتطعيم المواطنين، وهي مجانية، ولا بد أن يقابل ذلك رغبة من قبل المواطنين للتسجيل والحصول على اللقاح.

وأوضح «ثروت» أن ارتفاع الإصابات مرة أخرى بفيروس كورونا له عدة أسباب، منها عدم حصول المواطنين على اللقاح لتقليل أعراض الفيروس، وعودة الحفلات وإقامة المناسبات بشكل كبير دون تطبيق الإجراءات الاحترازية، بالإضافة لظهور المتحور دلتا بلس والذي يتميز بسرعة الانتشار وزيادة المضاعفات المصاحبة للفيروس.

دورات توعوية وتثقيفية للمواطنين للتعريف بمضاعفات كورونا

من جانبه، قال الدكتور عصام المغازي، استشاري الأمراض الصدرية، إن عودة ارتفاع الإصابات مرة أخرى يدعو للقلق، مشيرا أن غياب الوعي وعدم توفير دورات توعوية للمواطنين ف مختلف المحافظات يعد عاملا رئيسيا لارتفاع الإصابات بفيروس كورونا، بالإضافة إلى نسبة الأمية المرتفعة بين المواطنين وعدم معرفة الدخول على موقع وزارة الصحة والسكان لتسجيل للحصول على اللقاح.

وأشار عصام المغازي في تصريحاته لـ«الوطن»، أن الأسابيع المقبلة ستشهد عودة ارتفاع الإصابات مرة أخرى، محذرا أصحاب الأمراض المزمنة من التساهل في التعامل مع فيروس كورونا، لأن الموجة الحالية ستكون الأعنف بين موجات كورونا، مع ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية للتجنب الإصابة بالفيروس.