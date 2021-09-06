تعرف على الكليات المتبقية في المرحلة الثالثة للشعبة الأدبية 2021

كشف الدكتور خالد بعدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن الأماكن الشاغرة لطلاب الشعبة الأدبية لطلاب الثانوية العامة في تنسيق المرحلة الثالثة للجامعات، موضحاً أنه هناك أماكن شاغرة في بعض كليات التربية «تعليم ابتدائي»، وذلك في مؤتمر صحفي اليوم، عقب إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021.

وترصد «الوطن» في السطور التالية الكليات الشاغرة لطلاب الشعبة الأدبةي في تنسيق المرحلة الثالثة في السطرو التالية:

-بعض كليات التربية «تعليم ابتدائي».

-كليات التربية شعبة طفولة.

-كليات السياحة والفنادق.

-كليات التربية النوعية «موسيقية وفنية».

-كليات التربية الموسيقية.

-المعاهد العالية والمتوسطة والخاصة.

-المعاهد التابعة للكليات التكنولوجية.

وأضاف «عبدالغفار» في تصريحات له في مؤتمر إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للجامعات، أن الحد الأدنى لتنسيق كلية الهندسة 327 درجة أي بنسبة 79.75% وكلية التخطيط العمراني 323 درجة أي بنسبة 78.78%، كلية الطب البيطري 351 درجة أي بنسبة 85.6% وكلية التمريض 256 درجة أي بنسبة 62.43، وكلية الفنون التطبيقية 317 درجة أي بنسبة 77.31%.

وتباع وزير التعليم العالي، أن الحد الأدنى لتنسيق كلية الفنون الجميلة «عمارة» 287 درجة أي سنبة 70% وكلية الحاسبات والمعلومات هو 308 درجة أي بنسبة 75.12%.