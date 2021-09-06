«التعليم»: السماح لطلاب تظلمات الثانوية بالإطلاع على ورقة الإجابة عند الفحص

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة قررت إتاحة الفرصة لطلاب الثانوية العامة، للاطلاع على ورقة الإجابة «البابل شيت» عند التقدم بطلب إعادة فحص الورقة يدويا، وكذلك إتاحة الفرصة لحضور ولي أمر الطالب.

وأضاف «شوقي» في تصريحات له في فيديو على الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم، على موقع التواصل الاجتماعي بـ«فيس بوك»، أن إعادة فحص ورقة الإجابة تتطلب سداد 300 جنيه للمادة الواحدة، مؤكدا أن الوزارة حرصت على فحص جميع طلبات التظلم بدقة، ومنح الطلاب الدرجات التي يستحقها فقط.

وتابع وزير التربية والتعليم، أن الوزارة قررت إضافة درجات رأفة بواقع 10% من الدرجات كاملة للطلاب الراسبين «على حافة النجاح»، موضحا أنه جرى الوضع في الاعتبار، تنسيق هؤلاء الطلاب للجامعات.