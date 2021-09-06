محافظ أسوان: تنفيذ 650 مشروعاً بـ15 مليار جنيه في 3 مراكز

أكد اللواء أشرف عطيه، محافظ أسوان، أن مشروعات مبادرة «حياة كريمة» يجري تنفيذها في 3 مراكز بالمحافظة، وهي إدفو وكومبو ونصر النوبة، مشيراً إلى أنها تتضمن 650 مشروعاً في 31 قرية رئيسية و100 قرية فرعية و315 تجمع ريفي، باستثمارات تبلغ أكثر من 15 مليار جنيه، تشمل إنشاء مستشفيات وأبنية تعليمية وتجديد شبكات الصرف الصحي والمرافق المختلفة.

وقال محافظ أسوان، في تصريحات تلفزيونية مساء اليوم الاثنين، إن «الدولة شايفة المشاكل وعارفة كل حاجة، وفي خطط موضوعة لحلها، وكل يوم في مرور في المحافظة على المشاريع، وبنتابع كل صغيرة وكبيرة مع منسق حياة كريمة على مستوى أسوان ومختلف المحافظات، عشان في جروب كل منسقين حياة كريمة في المحافظات عليه عشان يكون في متابعة لمختلف المشاريع».

«عطيه»:يجري إنشاء 11 مستشفى في أسوان

وأضاف «عطيه»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صالة التحرير»، مساء اليوم الاثنين، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أنه بعد اعتبار أسوان عاصمة الشباب والثقافة، تم الاهتمام في كل الخدمات في المحافظة من أجل تطويرها، لافتاً إلى إنه يجري إنشاء 11 مستشفى في أسوان في الوقت الحالي، مبيناً أن هناك تنسيق بين التنمية المحليات والتضامن أجل افتتاح مراكز تكنولوجية متطورة في أسوان، وسيفتتح هذه المراكز الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وسيتم تقديم 82 خدمة مختلفة.

تطوير مستمر في أسوان رغم جائحة كورونا

وأوضح محافظ أسوان أن المحافظة هي أفضل مشتى موجود وتركز لزيادة السياح في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، مبيناً أن المحافظة حدث بها تطوير كبير جداً خلال الفترة الماضية.