تعرف على أقسام كلية الزراعة عين شمس 2021

كشف الدكتور أحمد جلال، عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس، استعدادات الكلية المختلفة للعام الدراسي الجديد 2021-2022، وذلك تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، وكذلك تنفيذا لقرارات مجلس جامعة عين شمس، برئاسة الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، موضحا أن أقسام كلية الزراعة عين شمس تصل لـ16 قسما متخصصة في العديد من المجالات والعلوم الزراعية المختلفة، التي تهدف إلى خدمة وتنمية المجتمع المصري.

أقسام كلية الزراعة عين شمس: 16 قسما

وعن أقسام كلية الزراعة عين شمس، كشف الدكتور أحمد جلال، عميد الكلية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنها تتمثل في قسم الأراضي، وقسم الاقتصاد الزراعي، وقسم الكيمياء الحيوية، وقسم البساتين، وقسم الهندسة الزراعية، وقسم المحاصيل، وقسم الميكروبيولوجيا الزراعية، وقسم أمراض النبات، وقسم وقاية النبات، وقسم الأغذية، وقسم الإنتاج الحيواني، وقسم الوراثة، وقسم إنتاج الدواجن، وقسم النبات الزراعي، وقسم المجتمع الريفي، وقسم الإرشاد الزراعي، مؤكدا أن البرامج الدراسية تلبي متطلبات الدولة والمجتمع المصري وتعمل على خدمة وتنمية المجتمع بمختلف القطاعات، وتسهم في إخراج كوادر متميزة تلبي طموحات وأهداف التنمية المستدامة.

كلية الزراعة عين شمس تعمل بنظام الساعات المعتمدة

وأضاف عميد كلية الزراعية، أن برامج أقسام كلية الزراعة عين شمس تتميز بالتحديث الدوري لها بجانب أن غالبيتها يعمل بنظام الساعات المعتمدة، مشيرا إلى أنه يجرى حاليا تحديث لوائح الكلية لتعميم نظام الدراسة بالساعات المعتمدة تنفيذا لقرارات مجلس الوزارء والأعلى للجامعات الحكومية بجانب استمرار نمط التعليم الهجين، مع استمرار خطة التطعيمات الشاملة، تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، موضحا أنه يجرى حاليا تطعيم أعضاء هيئة التدريس والعاملين في ظل إجراءات مجابهة تفشي فيروس كورونا «كوفيد 19».