لليوم الثامن .. استمرار البحث عن فتاة بني سويف الغارقة في النيل

يواصل أهالي قرية أطواب ببني سويف، بالتعاون مع عدد من الغواصين المحترفين، وقوات المسطحات المائية بمديرية الأمن، البحث عن الفتاة الغارقة بنيل بني سويف، لليوم الثامن على التوالي، حيث ينتشر الأهالي بالقرى الواقعة على النيل من مدينة الواسطى حتى القناطر الخيرية، في محافظة القليوبية انتظارا لظهور جثمانها.

8 أيام من البحث عن جثمان «منة» في مياه النيل دون جدوى

وواصلت المسطحات المائية وأسرة الطالبة الغارقة البحث عن جثمانها بالتعاون مع عدد من المنقذين المتطوعين لليوم الثامن على التوالي، وتبين بحسب أسرة «منة»، أنه أثناء عودة ابنتهم الطالبة من درس خصوصي بمنطقة طراد النيل بالواسطى انزلقت قدماها، وسقطت في مياه النيل، ولم تتمكن من الخروج وغرقت في المياه، وإلى الآن لم يتم العثور عليها.

تفاصيل حادث غرق «منة» في نهر النيل ببني سويف

وتعود الواقعة إلى إخطار تلقاه اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، من مأمور مركز شرطة الواسطى، بورود بلاغ ابغرق طالبة تُدعى «منة حسين رجب»، في مياه النيل بمدينة الواسطى، ووجه على الفور بسرعة انتشال الجثة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ابنة عم «منة» قبل وفاتها: «قالتلي في المنام: تعالي مستنياكي»

وشهدت قرية «أطواب»، التابعة لمركز الواسطى شمال بني سويف، أمس الإثنين، وفاة ربة منزل تُدعى «لمياء معوض رجب»، ابنة عم الطالبة الغارقة في نهر النيل «منة حسين رجب»، حزناً عليها، لشدة تعلقهما ببعضهما، حيث أصيبت فور غرق ابنة عمها في نهر النيل، بحالة إعياء، وجرت محاولة علاجها دون جدوى.