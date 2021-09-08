حظك اليوم برج الثور الأربعاء 8-9-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الثور يتسم بالهدوء والصبر، وإمرأة البرج لديها شخصية قيادية وامرأة حازمة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الثور مهنيًا

القمر في منزل الصحة يدفعك للاهتمام بأمور صحية، تثابر أيضا وتجتهد كثيرا في حياتك وتنظم جهودك وتتحرك بسهولة.

حظك اليوم برج الثور عاطفيًا

اليوم مناسب لقضاء أوقات سعيدة مع الأهل والأقارب والأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان هشام ماجد، ويوافق تاريخ ميلاده 26 أبريل.