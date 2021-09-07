شاكر: مليار و150 مليون جنيه تكلفة 3 محطات محولات لتأمين تغذية الكهربار بسيناء

استمراراً لجهود وخطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتدعيم الشبكة المصرية لنقل الكهرباء على كل أنحاء الجمهورية، وتماشياً مع توجيهات القيادة السياسية للدولة والرؤية الشاملة لاستكمال البنية التحتية لتنمية وتعمير شبه جزيرة سيناء لتوفير وتأمين التغذية الكهربائية اللازمة للمشروعات التنموية بشمال ووسط سيناء.

وأوضح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنَّه تمّ اليوم توقيع عقد لتنفيذ 3 محطات محولات، اثنان منها على الجهد الفائق 220/66 ك.ف، والثالثة على الجهد العالي 66/22 ك.ف، بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة السويدي للتجارة والتوزيع، حيث سبق وفازت شركة السويدي بتنفيذ هذه المشروعات من خلال عمل ممارسة تضمنت العديد من الشركات المحلية والعالمية.

16 شهرا مدة تنفيذ الـ3 محولات الكهربائية

تبلغ التكلفة الإجمالية للعقد نحو مليار و150 مليون جنيه، ويتمّ تمويل هذه المشروعات ضمن الخطة الاستراتيجية لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بمدة تنفيذ للمشروعات الثلاث 16 شهرًا من تاريخ أمر الإسناد.

شاكر: قطاع الكهرباء يلقى دعماً غير مسبوق من القيادة السياسية للدولة

وأكّد شاكر، أنَّ قطاع الكهرباء يلقى دعماً غير مسبوق من القيادة السياسية للدولة التى وضعت قضية الطاقة الكهربائية على رأس أولوياتها باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية واعتبار تأمين الإمداد بالكهرباء مسألة أمن قومي.

يأتي ذلك في ضوء سعي القطاع لتلبية كل متطلبات التنمية للمشروعات القومية والاستراتيجية بالدولة، وبأقل تكلفة وأعلى جودة، وتأكّيداً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتدعيم الشبكة الكهربائية بمحافظات مصر المختلفة، وفي إطار الجهود الضخمة التي يبذلها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتطوير شبكات نقل الكهرباء بمحافظات مصر المختلفة ضمن خطة رفع جودة التغذية الكهربائية المقدمة على مستوى الجمهورية.