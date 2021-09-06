يبحث طلاب المرحلة الثانية للثانوية العامة، خاصة الشعبة الأدبية، عن نتيجة تنسيق كلية الأداب 2021 في جميع المحافظات، وذلك عبر محرك البحث العالمي «جوجل»؛ تزامنا مع إعلان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور خالد عبد الغفار، نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، منذ ساعات قليلة.

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، نتيجة تنسيق كلية الآداب 2021 في جميع المحافظات.

تنسيق كلية الأداب 2021 في جميع المحافظات.. الحد الأدنى

آداب العريش .. 314 درجة.

آداب القاهرة.. 308 درجة.

آداب عين شمس.. 300 درجة.

آداب الإسكندرية.. 295 درجة.

آداب حلوان.. 292 درجة.

آداب بنها.. 290 درجة.

آداب المنصورة.. 289 درجة.

آداب بور سعيد.. 283 درجة.

آداب انتساب موجه القاهرة.. 282 درجة.

آداب بنات عين شمس.. 281 درجة.

آداب الزقازيق.. 281 درجة.

آداب و علوم إنسانية السويس.. 280 درجة.

آداب طنطا.. 280 درجة.

آداب دمياط.. 279 درجة.

آداب انتساب موجه عين شمس.. 278 درجة.

آداب وعلوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية.. 278 درجة.

آداب المنوفية بشبين الكوم.. 277 درجة.

آداب انتساب موجه الإسكندرية.. 277 درجة.

آداب كفر الشيخ.. 276 درجة.

آداب الوادي الجديد.. 276 درجة.

آداب الفيوم.. 275 درجة.

آداب أسوان.. 274 درجة.

آداب دمنهور.. 274 درجة.

آداب انتساب موجه حلوان.. 273 درجة.

آداب انتساب موجه بنها.. 272 درجة.

آداب انتساب موجه المنصورة.. 271 درجة.

آداب سوهاج.. 270 درجة.

آداب انتساب موجه بنات عين شمس.. 270 درجة.

آداب بني سويف.. 269 درجة.

آداب انتساب موجه الزقازيق.. 268 درجة.

آداب أسيوط.. 268 درجة.

آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم.. 266 درجة.

آداب انتساب موجه بور سعيد.. 266 درجة.

آداب المنيا.. 265 درجة.

آداب انتساب موجه طنطا.. 265 درجة.

آداب انتساب موجه الفيوم.. 264 درجة.

آداب جنوب الوادي.. 264 درجة.

آداب انتساب موجه دمياط.. 264 درجة.

آداب انتساب موجه كفر الشيخ.. 264 درجة.

آداب وعلوم انسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية.. 264 درجة.

آداب انتساب موجه دمنهور.. 264 درجة.

آداب و علوم إنسانية انتساب موجه السويس.. 263 درجة.

آداب انتساب موجه أسوان.. 263 درجة.

آداب انتساب موجه العريش.. 262.5 درجة.

آداب انتساب موجه بني سويف.. 262 درجة.

آداب انتساب موجه الوادي الجديد.. 261 درجة.

آداب انتساب موجه أسيوط.. 261 درجة.

آداب انتساب موجه المنيا.. 260 درجة.

آداب انتساب موجه سوهاج.. 259 درجة.

آداب انتساب موجه جنوب الوادي.. 259 درجة.