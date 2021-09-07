في حملات للمرافق.. تحرير 23 مخالفة إشغال و9 محاضر عدم ارتداء الكمامات

نفذت إدارة شرطة المرافق بمحافظة الأقصر، اليوم، حملة إزالة مكبرة في مدينة الأقصر، استهدفت إزالة الإشغالات والتعديات داخل المدينة وشوارعها، حسب توجيهات اللواء خالد عبد الحميد مدير أمن الأقصر، تحت إشراف اللواء محمد الصاوي مساعد المدير، وجرى تنفيذ الحملة بقيادة المقدم خالد الغول مدير شرطة المرافق بالأقصر، بالتعاون مع مسؤلى رفع الإشغالات بمجلس مدينة الأقصر.

تعليمات بمتابعة المقاهي والمطاعم لتحقيق الانضباط العام

ويأتي ذلك بناءً على تعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، بتكثيف مجهودات إدارة شرطة المرافق لرفع جميع الإشغالات وأعمال التعديات على الطرق الرئيسية والجانبية، وكذلك الميادين المهمة، مع تحقيق الانضباط العام داخل الشوارع، فضلًا عن متابعة كل المقاهي والمطاعم على مستوى مراكز ومدن محافظة الأقصر.

تحرير 23 مخالفة إشغال و6 نظافة عامة

حملات شرطة المرافق، أسفرت عن تحرير عدد 23 مخالفة إشغالات، وعدد 6 مخالفات نظافة عامة، فضلًا عن عدد 9 محاضر للباعة الجائلين، مع ضبط عدد 4 ميكروفون تسبب إزعاج للأهالي في الشوارع، بالإضافة إلى عدد 9 محاضر تصالح لعدم ارتداء الكمامات في الأماكن العامة، بالإضافة إلى محضر ومخالفة مقهى يقدم شيشة وضبط 10 «شيش»، كما تم في خلال هذه الحملات، ضبط عدد 27 مخالفة مضبوطات متنوعة، تم تحرير عدد 48 مخالفات إزالات إدارية.

تم تنفيذ أعمال الحملة في منطقة أسفل كوبري أبو الجود، وكذلك شارع سوق الصناعية والشوارع الجانبية له، كما تضمنت أعمال الحملة رفع الإشغالات بشارع المدينة المنورة والشوارع الجانبية له، وكذلك منطقة شرق السكة، فضلًا عن شارع الكورنيش، ومنطقة معدية الأهالي.