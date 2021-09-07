استمرار تطعيم أفراد الجهاز الإداري في الدقهلية بلقاح كورونا

أكد الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، استمرار فعاليات التطعيم بلقاح كورونا بجميع مراكز اللقاح بأنحاء المحافظة، كما يجري استكمال خطة التطعيمات لجميع وحدات الجهاز الاداري بمراكز ومدن وأحياء المحافظة، بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، والتنسيق مع الإدارات التنفيذية التابعة لمديريات الخدمات، للوصول إلى أكبر عدد من المواطنين العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

تفعيل عمل الفرق المتحركة للتطعيم بلقاح كورونا

وأضاف «مكي»، في تصريحات صحفية مساء اليوم الثلاثاء، أنه تم تفعيل عمل الفرق المتحركة، حتى يصل اللقاح إلى كافة مواطني الدقهلية غير القادرين على التسجيل، وذلك في كافة المصالح الحكومية والنوادي والنقابات والأسواق وغيرها من أماكن تجمعات المواطنين، للوصول إلى أكبر عدد ممكن من أهالي المحافظة، كما تم تفعيل فرق داخل المستشفيات لخدمة جميع المترددين على العيادة الخارجية، والتسجيل لهم وإعطاؤهم التطعيم، تحت إشراف من قيادات مديرية الصحة، لتسهيل جميع العقبات التي قد تصادف المواطنين أو الفرق الطبية.

جميع مراكز التطعيم تعمل بشكل متواصل على مدار الساعة

وأشار وكيل الوزارة أن جميع مراكز التطعيم تعمل بشكل متواصل على مدار الساعة دون انقطاع بكل ايام الاسبوع حتى في ايام الجمعة والعطلات الرسمية وذلك من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 9 مساءا، مؤكدا أن التطعيم آمن وبالمجان لجميع المواطنين وحث جميع المواطنين للتسجيل على الموقع الإلكتروني لتسجيل اللقاح للوقاية وتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد

www.egcovac.mop.gov.eg

من جهة أخرى، تابع المهندس خالد حسين نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية؛ إجراءات تطعيم العاملين بالشركة بمناطق (شرق المنصورة، وغرب المنصورة، ومركز المنصورة، وديوان عام الشركة، ومحطة مياه ميت خميس، والمعمل المركزي)، بلقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ممن لم يتلقوا اللقاح من قبل؛ حيث تواجدت لجنة من مديرية الصحة بالدقهلية، بمقر ديوان عام الشركة.

وشدد على استكمال تطعيم باقي العاملين بمختلف المناطق تباعًا، وتم التنسيق مع مديرية الصحة؛ لإرسال فرق لمختلف مناطق الشركة، حتى يتم الانتهاء من تطعيم جميع العاملين، وذلك للتيسير عليهم تلقي اللقاح، وحرصًا على صحتهم وسلامتهم، وتماشيًا مع توجهات الدولة؛ لتطعيم جميع العاملين، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.