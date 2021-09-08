حظك اليوم الأربعاء 8-9-2021 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

يتابع المهتمون بعلوم الأبراج والفلك بشكل يومي، حظك اليوم ورسائل الأبراج، لمعرفة ما سيُقدم عليه في يومه من أحداث، نتيجة تغير حركة الكواكب والأفلاك، وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل 8-9-2021 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق وعليك أن تسيطر على انفعالاتك ولا تفتح على نفسك النار.

حظك اليوم برج الحمل 8-9-2021 على الصعيد العاطفي

حاول اليوم أن تتجنب القرارات المطلقة، فالعناد ليس في صالحك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان حسين فهمي، ويوافق تاريخ ميلاده 17 أبريل.

حظك اليوم برج الثور 8-9-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة يدفعك للاهتمام بأمور صحية، تثابر أيضا وتجتهد كثيرا في حياتك وتنظم جهودك وتتحرك بسهولة.

حظك اليوم برج الثور 8-9-2021 على الصعيد العاطفي

اليوم مناسب لقضاء أوقات سعيدة مع الأهل والأقارب والأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، ويوافق تاريخ ميلاده 16 مايو.

حظك اليوم برج الجوزاء 8-9-2021 على الصعيد المهني

القمر وعطارد داعمان ويمدانك بالقدرة على التخطيط الجيد قبل أي حركة.

حظك اليوم برج الجوزاء 8-9-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس والقمر في منزل الحب وقد تجمعك اليوم بمن تحب نشاطات مشتركة أو لقاءات مثيرة.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الممثل الأمريكي مورجان فريمان، ويوافق تاريخ ميلاده 1 يونيو.

حظك اليوم برج السرطان 8-9-2021 على الصعيد المهني

ينصحك الفلك بحماية نفسك وعليك اليوم أن تتجنب أي أعداء يزعجونك أو يهاجمونك.

حظك اليوم برج السرطان 8-9-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس والقمر في مربع برجك وعليك أن تسيطر على تقلباتك المزاجية اليوم وأن تتصرف بحكمة.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان شريف سلامة، ويوافق تاريخ ميلاده 12 يوليو.

حظك اليوم برج الأسد 8-9-2021 على الصعيد المهني

الفلك يعمل لصالحك وتجد نفسك مستعدا لمواجهة كل المستجدات بمرونة وذكاء.

حظك اليوم برج الأسد 8-9-2021 على الصعيد العاطفي

القمر يدعم علاقاتك وتميل اليوم نحو الانطلاق مع الأحباب والأصدقاء والوقت مناسب لذلك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان خالد عجاج، ويوافق تاريخ ميلاده 23 يوليو.

حظك اليوم برج العذراء 8-9-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني ومن المهم أن تراجع خطواتك جيدا تفاديا للأخطاء.

حظك اليوم برج العذراء 8-9-2021 على الصعيد العاطفي

الشمس في برجك تمنحك إشراقة، فقط حافظ على اللباقة.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان الراحل عامر منيب، ويوافق تاريخ ميلاد 2 سبتمبر.

حظك اليوم برج الميزان 8-9-2021 على الصعيد المهني

القمر في برجك يمنحك فرصة كبيرة لتحقيق مكاسب.

حظك اليوم برج الميزان 8-9-2021 على الصعيد العاطفي

اليوم تسيطر على الأوضاع وتفرض إرادتك وتصنع حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الموسيقار الراحل بليغ حمدي، ويوافق تاريخ ميلاده 7 أكتوبر.

حظك اليوم برج العقرب 8-9-2021 على الصعيد المهني

اليوم تميل للانعزال كي تحدد بهدوء اتجاهاتك القادمة وينصحك الفلك أن تهتم بصحتك وسلامتك واهتم بتنظيم جهودك.

حظك اليوم برج العقرب 8-9-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر يطالبك اليوم بعدم الإعلان عن خططك ولا تتحدث عن حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب المطرب العراقي ماجد المهندس، ويوافق تاريخ ميلاده 25 أكتوبر.

حظك اليوم برج القوس 8-9-2021 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. تعدك الأفلاك بانفراجة وقد تتحسن اليوم أحوالك تدريجيا بالاجتهاد والمثابرة.

حظك اليوم برج القوس 8-9-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء وقد تتلقى اليوم دعما ممن تثق بهم وتحتفل بجديد.

ومن أبرز مشاهير برج القوس المطربة اللبنانية ماجدة الرومي، ويوافق تاريخ ميلادها 13 ديسمبر.

حظك اليوم برج الجدي 8-9-2021 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس.. قد تحاصرك عيون أو مكائد وينصحك الفلك بالعمل في صمت وتوخي الحذر.

حظك اليوم برج الجدي 8-9-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس في مربع برجك وعليك أن تتحكم في عصبيتك وأن تنتبه لأقوالك وردود أفعالك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان الكوميدي الراحل سمير غانم، ويوافق تاريخ ميلاده 15 يناير.

حظك اليوم برج الدلو 8-9-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يدفعك للمعرفة وعليك اليوم أن تغتنم ما يعرض عليك من فرص رائعة.

حظك اليوم برج الدلو 8-9-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد يعدانك بيوم حافل بالحب والرومانسية والانطلاق.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو المخرجة اللبنانية نادين لبكي، ويوافق تاريخ ميلادها 18 فبراير.

حظك اليوم برج الحوت 8-9-2021 على الصعيد المهني

القمر بمنزل المدخرات يساعدك على التخطيط جيدا لمستقبلك ويدفعك لتقوية وضعك المالي وتحسن تنظيم أفكارك ونفقاتك.

حظك اليوم برج الحوت 8-9-2021 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. فينوس في منزلك الثامن تمنحك سحرا وطاقة عاطفية وبإمكانك أن تقترب بذكاء ممن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة يسرا، ويوافق تاريخ ميلادها 10 مارس.