«رحلة الموت».. غرق شابين من الدقهلية بإحدى ترع دمياط

لقى اثنان مصرعهما عقب سقوط سيارة في إحدى الترع، فيما نجا 3 من الغرق، حيث لم يتمكن الشابان من إنقاذ أنفسهما ليلقيا مصرعهما غرقا داخل السيارة.

انتشال جثماني الشابين

كان بلاغ قد ورد لمباحث مركز كفر سعد من شرطة النجدة يفيد بغرق اثنين ونجاة مرافقيهم، وانتقلت قوات المباحث وسيارة الإسعاف وتم انتشال جثمان الشباب الذين لم تتخطَ أعمارهم الـ 20 عاما.

الضحيتان حضرا من الدقهلية ليموتا في دمياط بعد غرقهما

وأفاد مصدر طبي لـ«الوطن»، بمصرع كل من عاطف أحمد علي مطاوع، 19 عاما، ومحمود أشرف رفعت، 16 عاما، مقيمين بكفر الترعة مركز شربين محافظة الدقهلية حيث لقى الشابان مصرعهما خلال رحلتهما من محافظة الدقهلية مسقط رأسهما، إلى دمياط.

نقل الجثتين لمشرحة مستشفى كفرسعد

وتم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى كفر سعد المركزي وجارٍ تحرير محضر بالواقعة تمهيداً للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.