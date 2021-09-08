تحذير عاجل من تحورات كورونا بمصر: «مو» قادم.. و«دلتا» أكثر انتشارا

جددت لجنة الصحة بمجلس النواب، تحذيراتها من خطورة زيادة الإصابات في الموجة الرابعة لفيروس كورونا، بسبب عدم المواطنين باتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس.

زيادة نسب الإصابة بـ كورونا

أكد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، عضو اللجنة العليا للفيروسات، أن مصر دخلت الموجة الرابعة لفيروس كورونا، والدليل ازدياد حالات الإصابة بين المواطنين من مختلف الأعمار.

وقال «حاتم»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «حذرنا مرارا وتكرارا من تجاهل المواطنين للإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، فالغالبية من الشعب تخلوا عن ارتداء الكمامات الطبية، ومعظم المحلات والكافيهات لا تراعى التباعد الاجتماعي والمسافات الأمنة لجلوس الزبائن، وهو ما يدفعنا إلى ارتفاع تدريجي في نسب الإصابة بالفيروس».

موعد وصول متحور «مو» الجديد

وأشار رئيس لجنة الصحة، إلى أن جميع تحورات فيروس كورونا ستشهدها مصر، مضيفًا: «متحور مو سيظهر أيضا في مصر خاصة بعد ظهور «دلتا» الذي يعد أكثر انتشارًا، ولكن غير معلوم موعد ظهوره»، مؤكدًا أن معامل اللجنة المركزية بوزارة الصحة واللجنة العليا للفيروسات تتابع يوميا الموقف في تحورات فيروس كورونا.

تطبيق عقوبات على المحلات المخالفة

وشدد على ضرورة اتخاذ الدولة إجراءات تصاعدية ضد المخالفين سواء في وسائل المواصلات العامة أو المحلات وأماكن التجمعات، لافتًا إلى أنه مع الاقتراب من تطبيق مواعيد غلق المحلات في موسم الخريف والشتاء، قد يساهم في الحد من نسب الإصابة بالفيروس في الموجة الرابعة، موضحًا أن الموجة الرابعة أعراضها أقل حدة ولكن أكثر انتشارا وهو أمر مقلق، خاصة مع اقتراب انتظام الطلاب بالمدارس.

إجراءات الوقاية من كورونا

وطالب رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، المواطنين بضرورة العودة لارتداء الكمامة الطبية وغسل اليدين وتطهيرها، والابتعاد عن أماكن التجمعات، وتناول المأكولات الصحية، متابعًا «ما يهمنا الآن وتحرص عليه الدولة بشكل جاد هو تطعيم شريحة كبيرة من المواطنين بلقاح كورونا لتخفيف أعراض الإصابة».