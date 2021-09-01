عمره 73 سنة.. محافظ الفيوم يكرم أكبر طالب ثانوية عامة.. (صور)

عمره 73 سنة.. محافظ الفيوم يكرم أكبر طالب ثانوية عامة.. (صور)
«شعبان»: «سأستكمل مشواري التعليمي حتى أعلى الدرجات»
كتب:
أسماء أبو السعود
10:37 م | الأربعاء 01 سبتمبر 2021
محافظ الفيوم يكرم أكبر طالب في الثانوية العامة
كرّم الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اليوم الأربعاء، المواطن قرني محمد شعبان، من أبناء «عزبة الغريب»، التابعة لمركز سنورس، أكبر الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بالفيوم، في العام الدراسي 2020/ 2021، في سن 73 عاماً، وذلك بحضور الدكتور أكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم.
وأكد محافظ الفيوم، في كلمة له خلال استقبال أكبر طالب ثانوية عامة، أنّ طلب العلم لا يتوقف عند سن معينة، انطلاقاً من قول النبي صلى الله عليه وسلم: «اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد»، وأضاف أنّ «النموذج الذي يتم تكريمه اليوم، يُعد نموذجاً يحتذى به، ويجب الاقتداء به في المثابرة على طلب العلم».
تحدي الصعاب وتجاوز التحديات
ولفت محافظ الفيوم إلى أهمية تحدي الصعاب وتجاوز التحديات، والبعد عن الأفكار وردود الأفعال السلبية، لتحقيق الأهداف المنشودة.
محافظ الفيوم يشيد بأكبر طالب في الثانوية
وأشاد المحافظ بأكبر طالب في الثانوية العامة 2021، الذي بذل الجهد رغم تقدم عمره، ومتطلبات ومسؤوليات حياته من أسرة وأبناء، ولم تثنه عن دراسته أي عوائق، مُتخذاً من الصبر وسيلة ومن النجاح هدفاً أسمى، لتحقيق ما يصبو إليه في الأيام المُقبلة، مُصراً على أن يخوض التجربة بكل عزيمة وتحدٍ لعمره وللمجتمع.
محافظ الفيوم يوفر مشروعاً لأبناء أكبر طالب في الثانوية
وخلال التكريم، وجه المحافظ بتوفير مشروع لبنات أكبر طالب ثانوية عامة 2021، لإعانتهن على مطالب الحياة، أو توفير فرص عمل لهن بشركات ومصانع القطاع الخاص، مؤكداً أنّ الدولة تساند الجادين، أصحاب الطموح، الذين يتحدون كل صعاب الحياة.
أكبر طالب في الثانوية: «سعيد بتكريم المحافظ»
ومن جهته، أعرب «شعبان» عن سعادته بلقاء محافظ الفيوم، مقدماً له الشكر على دعوته لتكريمه، تقديراً لجهده في الحصول على شهادة الثانوية العامة في هذه السن المتقدمة، مؤكداً استكمال مشواره التعليمي، حتى الحصول على أعلى الدرجات العلمية.
وفي ختام اللقاء، منح محافظ الفيوم أكبر طالب حصل على الثانوية العامة شهادة تقدير، نظراً لمثابرته في طلب العلم، ورعايته لأسرته، وتوفير متطلباتهم الحياتية الأساسية دون كلل أو ملل.