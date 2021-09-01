عمره 73 سنة.. محافظ الفيوم يكرم أكبر طالب ثانوية عامة.. (صور)

كرّم الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اليوم الأربعاء، المواطن قرني محمد شعبان، من أبناء «عزبة الغريب»، التابعة لمركز سنورس، أكبر الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بالفيوم، في العام الدراسي 2020/ 2021، في سن 73 عاماً، وذلك بحضور الدكتور أكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم.

وأكد محافظ الفيوم، في كلمة له خلال استقبال أكبر طالب ثانوية عامة، أنّ طلب العلم لا يتوقف عند سن معينة، انطلاقاً من قول النبي صلى الله عليه وسلم: «اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد»، وأضاف أنّ «النموذج الذي يتم تكريمه اليوم، يُعد نموذجاً يحتذى به، ويجب الاقتداء به في المثابرة على طلب العلم».

تحدي الصعاب وتجاوز التحديات

ولفت محافظ الفيوم إلى أهمية تحدي الصعاب وتجاوز التحديات، والبعد عن الأفكار وردود الأفعال السلبية، لتحقيق الأهداف المنشودة.

محافظ الفيوم يشيد بأكبر طالب في الثانوية

وأشاد المحافظ بأكبر طالب في الثانوية العامة 2021، الذي بذل الجهد رغم تقدم عمره، ومتطلبات ومسؤوليات حياته من أسرة وأبناء، ولم تثنه عن دراسته أي عوائق، مُتخذاً من الصبر وسيلة ومن النجاح هدفاً أسمى، لتحقيق ما يصبو إليه في الأيام المُقبلة، مُصراً على أن يخوض التجربة بكل عزيمة وتحدٍ لعمره وللمجتمع.

محافظ الفيوم يوفر مشروعاً لأبناء أكبر طالب في الثانوية

وخلال التكريم، وجه المحافظ بتوفير مشروع لبنات أكبر طالب ثانوية عامة 2021، لإعانتهن على مطالب الحياة، أو توفير فرص عمل لهن بشركات ومصانع القطاع الخاص، مؤكداً أنّ الدولة تساند الجادين، أصحاب الطموح، الذين يتحدون كل صعاب الحياة.

أكبر طالب في الثانوية: «سعيد بتكريم المحافظ»

ومن جهته، أعرب «شعبان» عن سعادته بلقاء محافظ الفيوم، مقدماً له الشكر على دعوته لتكريمه، تقديراً لجهده في الحصول على شهادة الثانوية العامة في هذه السن المتقدمة، مؤكداً استكمال مشواره التعليمي، حتى الحصول على أعلى الدرجات العلمية.

وفي ختام اللقاء، منح محافظ الفيوم أكبر طالب حصل على الثانوية العامة شهادة تقدير، نظراً لمثابرته في طلب العلم، ورعايته لأسرته، وتوفير متطلباتهم الحياتية الأساسية دون كلل أو ملل.