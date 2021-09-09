بعد مد المهلة.. 23 سبتمبر آخر موعد لحجز شقق «سكن لكل المصريين 2»

يتساءل عدد من المواطنين الراغبين في الحصول على شقة ضمن «سكن لكل المصريين 2»، عن آخر موعد لحجز الشقق ضمن هذا المشروع. ووفقًا لوزارة الإسكان والمرافق، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مُدت فترة حجز الشقق لمدة أسبوعين، على أن ينتهي الحجز يوم 23 سبتمبر الجاري.

وتُسلم الشقق كاملة التشطيب، وتُسدد 12 دفعة ربع سنوية، بفائدة 3% متناقصة، وسداد أقساط شهرية تصل إلى 30 عاما، وفقا لمبادرة التمويل العقاري.

وتضم المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، عددًا كبيرًا من الوحدات السكنية جاهزة للتسكين الفوري، ووحدات أخرى كاملة التشطيب، يجرى تسليمها خلال 3 سنوات من موعد الإعلان عن الطرح.

ويعد «سكن لكل المصريين 2»، أول المشروعات السكنية التي تطرحها وزارة الإسكان والمرافق، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ضمن مبادرة التمويل العقاري الرئاسية، التي أطلقها البنك المركزي رسميًا، خلال الفترة الماضية، بفائدة متناقصة 3%، وسداد يصل إلى 30 عامًا، كحد أقصى.

شقق «سكن لكل المصريين 2».. إجراءات الحجز

ويتم حجز الشقق من خلال شراء كراسة الشروط، من داخل مكاتب البريد المميكنة بالمدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية، وسداد مقدم جدية الحجز، ثم رفع الأوراق المطلوبة على الموقع الإلكتروني الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وتتراوح أسعار الشقق ضمن مبادرة سكن لكل المصريين 2، للمواطنين من محدودي الدخل ما بين 164 إلى 310 آلاف جنيه، بينما سجلت أسعار الشقق للمواطنين من متوسطي الدخل، 471 حتى 950 ألف جنيه.

أماكن طرح شقق «سكن لكل المصريين 2»

- لمحدودي الدخل، في مدن ومراكز المحافظات التالية: (الإسماعيلية، والمنيا، والشرقية، وسوهاج، وقنا، والإسكندرية، والمنوفية، وكفر الشيخ، وأسوان، والغربية، والبحيرة، ومطروح، والفيوم، وبني سويف، وأسيوط، والوادي الجديد، والأقصر، وشمال سيناء، ودمياط).

- لمتوسطي الدخل، بالمدن التالية: (بدر، وحدائق العاصمة، و15 مايو، وحدائق أكتوبر، و6 أكتوبر، والعاشر من رمضان، وأسوان الجديدة، والعلمين الجديدة، والمنيا الجديدة، وناصر، ورشيد الجديدة، وبني سويف الجديدة، والغردقة البداري، وبورفؤاد).