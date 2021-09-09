بريد الوطن.. أنا ليلى
كتب:
الوطن
10:26 م | الخميس 09 سبتمبر 2021
صورة تعبيرية
أروم الحب فى كفّى
ويقتلنى الهوى عشقا
ولا أسلوك يا ليلى
وأسلو القيد والرقا
تماهى الحب فى قلبى
وصارت شمسك العتقا
وحين أراك فى كنفى
يبدد ظلمتى رفقا
أيحلو العيش فى بُعد؟
ولحظ العين قد سرقا
سحاب الروح يكلؤنى
فيغسلنى به الودقا
فتحلو كل أيامى
وأبصر غربك الشرقا
سامح لطف الله
يتشرف باب "نبض الشارع" باستقبال مشاركاتكم المتميزة للنشر، دون أي محاذير رقابية أو سياسية، آملين أن يجد فيه كل صاحب رأي أو موهبة متنفساً له تحمل صوته للملايين.. "الوطن" تتلقى مقالاتكم ومشاركاتكم على عنوان البريد التالي bareed.elwatan@elwatannews.com