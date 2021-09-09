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محمود مسلم

بريد الوطن.. أنا ليلى

كتب:

الوطن
10:26 م | الخميس 09 سبتمبر 2021
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

أروم الحب فى كفّى

ويقتلنى الهوى عشقا

ولا أسلوك يا ليلى

وأسلو القيد والرقا

تماهى الحب فى قلبى

وصارت شمسك العتقا

وحين أراك فى كنفى

يبدد ظلمتى رفقا

أيحلو العيش فى بُعد؟

ولحظ العين قد سرقا

سحاب الروح يكلؤنى

فيغسلنى به الودقا

   فتحلو كل أيامى

وأبصر غربك الشرقا

                                               سامح لطف الله 

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