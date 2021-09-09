بريد الوطن.. أنا ليلى

أروم الحب فى كفّى

ويقتلنى الهوى عشقا

ولا أسلوك يا ليلى

وأسلو القيد والرقا

تماهى الحب فى قلبى

وصارت شمسك العتقا

وحين أراك فى كنفى

يبدد ظلمتى رفقا

أيحلو العيش فى بُعد؟

ولحظ العين قد سرقا

سحاب الروح يكلؤنى

فيغسلنى به الودقا

فتحلو كل أيامى

وأبصر غربك الشرقا

سامح لطف الله

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