بريد الوطن.. أهمية المحافظة على البيئة

المحافظة على البيئة وحمايتها من أهم الأمور التى يجب على الإنسان أخذها بعين الاعتبار، للحد من تدمير النظام البيئى بشتى أنواعه، والتدهور البيئى الذى يهدد بدوره صحة البشر والحيوانات والنباتات وغيرها، لذا فإن نظافة البيئة من أهم الأمور التى يجب العناية بها، للحفاظ على سلامة الإنسان وباقى الكائنات الحية التى تعيش فيها، وقد حث الإسلام على نظافة البيئة من خلال العديد من الآيات والأحاديث النبوية، وحذر من الفساد فيها وتلويثها، فنظافة البيئة من أسباب الحياة الطبيعية، لأنها تحمى مصادر الغذاء والشرب من الملوثات التى تسبب الكثير من الأمراض المهلكة وتحمى الثروة المائية من اختلال عناصرها التى تسبب موت الكائنات البحرية، وتتعدد مصادر التلوث البيئى لتطال كل عناصر النظام، فيتلوث الهواء بفعل الغازات والأبخرة السامة التى ينتجها الإنسان من خلال استعمال وسائل النقل المتعددة، فى حين يلوث الإنسان الأرض بسلوكياته الخاطئة كالسماح بتسرب المواد الكيميائية واستخدام المبيدات الحشرية. إن البيئة أمانة فى أعناقنا لذا يجب أن نحافظ عليها بشتى الطرق لما لها من أهمية كبيرة على كافة عناصر الحياة ونظامها، فيجب توجيه المجتمع لاستعمال الطاقة البديلة التى تقلل من استهلاك الوقود وانبعاثاته وتقديم المعلومات الكافية حول عمليات إعادة التدوير وتنقية المياه العادمة وترشيحها للحصول على مياه صالحة للرى وأعمال التنظيف، فحماية البيئة والحفاظ عليها واجب دينى ووطنى وأخلاقى لا ينبغى أن نغفل عنه.

مصطفى عبدالغني الششتاوي

المحلة الكبرى

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