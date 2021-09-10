بدء إغلاق عدد من المحاور بالجيزة لتنفيذ تحويلات المرافق وأعمال الصيانة

أغلقت محافظة الجيزة، اليوم، عددًا من المحاور الرئيسية للبدء في تحويل المرافق الخاصة بخط مياه الشرب المتعارضة مع مشروع مترو الانفاق الخط الرابع، محطة ميدان الرماية، وإصلاح كسر خط الصرف الصحي وتنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة طبقة الإيبوكسي لكوبري الجيزة المعدني.

تنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة طبقة الإيبوكسي الخاصة بكوبري الجيزة المعدني

واعلنت محافظة الجيزة، في بيان، حول تنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة طبقة الإيبوكسي الخاصة بكوبري الجيزة المعدني لتحقيق السيولة المرورية اللازمة والوصول لأعلى معدلات الأمن والسلامة على الكوبري، في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال فصل الشتاء وموسم هطول الأمطار.

ولفتت إلى أنَّ الأمر استلزم إجراء غلق جزئي لكوبري الجيزة المعدني من أعلى بواقع غلق حارة مرورية فقط ولمدة 3 أيام بدءا من صباح اليوم الجمعة، حتى الساعة الخامسة صباح يوم الأحد المقبل، الموافق 12 من شهر سبتمبر الجاري علي أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة، علمًا بأنَّه ستتمّ أعمال الغلق الجزئي بالتناوب خلال فترة الأعمال دون تعطيل الحركة المرورية.

اتخاذ اللازم لسرعة إنجاز الأعمال بالتنسيق مع الشركة المنفذة

وأشارت محافظة الجيزة، في البيان، إلى أنَّ اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وجه المهندس طه عبدالصادق رئيس حي جنوب الجيزة ومدير مديرية الطرق بالمتابعة الميدانية للأعمال، واتخاذ اللازم نحو سرعة إنجازها بالتنسيق مع الشركة المنفذة.

وأكّدت أنَّ الإدارة العامة لمرور الجيزة نسقت مع الشركة المنفذة لوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية بنطاق الأعمال بالكامل وتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية.

غلق جزئي بشارع الملك فيصل وتقاطعه مع شارع ضياء لمدة 3 أيام

وكشفت محافظة الجيزة، بدء شركة مياه الشرب والصرف الصحي في أعمال إصلاح كسر خط الصرف الصحي بشارع الملك فيصل وتقاطعه مع شارع ضياء، مبينة أن الأمر تطلب إجراء غلق جزئي بشارع الملك فيصل وتقاطعه مع شارع ضياء بالاتجاه القادم من منطقة المطبعة اتجاه ميدان الجيزة لمدة 3 أيام ابتداء من اليوم الجمعة، وحتى يوم الأحد المقبل الموافق 12 من الشهر الجاري، على أن تكون الأعمال من الساعة الواحدة صباحًا وحتى الساعة الخامسة صباحًا طوال فترة الأعمال.

إزالة أي معوقات لسرعة الانتهاء من الأعمال وردّ الشيء لأصله

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، الدكتور أشرف تامر رئيس حي الطالبية بالمتابعة الميدانية والتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لإزالة أي معوقات لسرعة الانتهاء من الأعمال ورد الشيء لأصله عقب الانتهاء من الأعمال مباشرة.

ونوهت إلى أنَّ الإدارة العامة لمرور الجيزة نسقت مع الشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية

غلق جزئي بطريق النصر وتقاطعه مع شارع مينا 3 أيام

واشارت محافظه الجيزة، عن تنفيذ شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتنفيذ أعمال قطع عرضي بطريق النصر، وتقاطعة مع شارع مينا في المنطقة المحصورة بين ميدان الرماية وميدان النصر بجوار فندق ريجينسي بيراميدز، وذلك لتحويل المرافق الخاصة بخط مياه الشرب المتعارضة مع مشروع مترو الانفاق الخط الرابع محطة ميدان الرماية.

ولفت إلى أنَّ الأمر تطلب إجراء غلق جزئي بطريق النصر، وتقاطعه مع شارع مينا في المنطقة المشار اليها لمدة 3 أيام بدءا من اليوم الجمعة، الموافق حتى يوم الأحد المقبل الموافق 12 من الشهر الجاري، على أن تكون الأعمال من الساعة الواحدة صباحا وحتى الخامسة صباحًا دون تعطيل حركة المرور.

وضع كل وسائل الأمن الصناعي والمساعدات الفنية اثناء الاعمال

ووجه محافظ الجيزة، تيسير عبد الفتاح رئيس حي الهرم ومدير مديرية الطرق باتخاذ اللازم نحو المتابعة بالتنسيق مع الشركة المنفذة وسرعه رد الشيء إلى أصله عقب الانتهاء من الأعمال مباشرة، لافتا إلى أنَّ الشركة المنفذة وضعت كل وسائل الأمن الصناعي والمساعدات الفنية في أثناء الأعمال.

وأشارت إلى تعيين الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات المرورية لتنظيم الحركة المرورية بنفس الموقع مطالبه المواطنين من المارة وقائدى المركبات إتباع تعليمات اللوحات الإرشادية والخدمات المرورية لمنع التكدسات المرورية.