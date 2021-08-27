مصيف رأس البر: إنقاذ 42 حالة من الغرق وتسليم 495 طفلا تائها لذويهم

شهدت مدينة رأس البر، انتهاء نهار الجمعة على شواطئ المدينة، وسط إقبال من المصطافين والرواد، خلال توقيت العمل بالشاطئ، من أول ضوء للنهار حتى آخر ضوء وقت المغرب، في ظل تواجد إدارة الشاطئ ورجال الإنقاذ والمعدات البحرية، بعدد 5 خيام لتجميع الأطفال التائهين و4 سيارات إسعاف.

إنقاذ 42 حالة من الغرق وتسليم 495 طفلا تائه لذويهم

وتم اليوم إنقاذ 42 حالة من الغرق كما تم تسليم عدد 495 طفلا تائها إلى ذويهم، وغادروا جميعًا الشاطئ بكل خير، ويأتي ذلك في إطار جهود الوحدة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

مصيف رأس البر مقصد لزوار المحافظات المجاورة

وتوافد الزوار على مصيف رأس البر، الذي يُعد مقصدا لزوار اليوم الواحد، القادمين من المحافظات المجاورة مثل الدقهلية، والغربية وكفر الشيخ، لقضاء إجازة ممتعة يوم الجمعة، في الوقت الذي تشهد فيه محافظات الجمهورية موجة حارة.

4 شواطئ عامة و12 ألف شقة سكنية مفروشة

وتعتبر مدينة رأس البر واحدة من المدن الساحلية التي تقع على شاطئ البحر المتوسط، وتتميز بطقس معتدل يجذب روادها من مختلف أنحاء الجمهورية، حيث تضم المدينة 4 شواطئ عامة وشاطئا واحدا خاص بفندق «شتيجنبرجر» الواقع بمنطقة خليج رأس البر، علاوة على شاليهات للإيجار اليومي، بالإضافة إلى 12 ألف شقة سكنية مفروشة، و33 فندقا سياحيا وشعبيا، باختلاف درجاته من ثلاث وأربع وخمس نجوم.

وتتراوح أسعار المصيف في رأس البر، في هذه الشواطئ ما بين 100 إلى 250 جنيها، كرسوم الدخول، شاملة الكراسي والشماسي، عدا فندق «شتيجنبرجر»، يكون له تسعيرة خاصة به.