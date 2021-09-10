زيادة في أعداد مصابي كورونا بالغربية وفرق متنقلة لتطعيم المواطنين

استقبلت أقسام العزل بمستشفيات محافظة الغربية، 21 مصابًا بفيروس كورونا، أمس، لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

كورونا.. زيادة المصابين وطوارئ بمستشفيات المحافظة

وكشف مصدر مسؤول في مديرية الصحة بالغربية، أن عدد مصابي فيروس كورونا زاد أمس، مناشدا المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي والبعد عن الأماكن المزدحمة، والالتزام بارتداء الكمامات واستخدام مطهر الأيدي بشكل دوري، للحد من انتشار فيروس كورونا، خاصة مع الموجة الرابعة أو متحور دلتا.

وأضاف أن كافة مستشفيات المحافظة أعلنت حالة الطوارئ واستعدادات منذ فترة، تنفيذاً لتعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، بالعمل على توفير كافة الأدوية والاستعداد لمواجهة فيروس كورونا في الموجة الرابعة.

كورونا.. فرق متنقلة لتطعيم المواطنين

وقال الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، إن المديرية تعمل على منع التكدس والتزاحم في الأماكن العامة وزيارة وعي المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، وحثهم على الحصول على لقاح كورونا، وذلك في إطار خطة الدولة الوقائية للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

وبيّن أن المديرية وفرت فرق متحركة لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا، إلى جانب وجود 28 مركز لتلقي لقاح كورونا في مختلف مدن ومراكز المحافظة، وهناك تنسيقا كاملاً مع كافة الجهات الحكومية والمديريات وأيضا جامعة طنطا لتلقي لقاح فيروس كورونا.

كورونا.. تطعيم المسافرين

وأشار إلى استمرار تطعيم المسافرين للخارج بالمراكز الطبية والبالغ عددهم 8 مراكز حتى الآن، واستخراج الشهادات المعتمدة للراغبين في استخراجها، مع التنبيه عليهم بإتباع كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية أثناء التطعيم.

كما أكد أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ علي صحة وسلامة أبناء الوطن، مضيفاً أن وزارة الصحة قامت بتخصيص الموقع الإلكترونى www.egcovac.mohp.gov.eg، لتسجيل بيانات المواطنين، لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد19.