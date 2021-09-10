نيابة دراو تقرر دفن 3 جثث في أحداث «المنصورية» بأسوان

قررت النيابة العامة بدراو شمال محافظة أسوان، اليوم، دفن 3 جثث من أهالي «النجع البحري» بقرية «المنصورية» التابعة لمركز دراو بأسوان، عقب انتهاء أعمال التشريح بواسطة الطب الشرعي.

3 قتلى وإصابة 8 في مشاجرة أسرية

كان «النجع البحري» بقرية المنصورية التابعة لمركز دراو شمال غرب محافظة أسوان، شهد مساء أمس، مشاجرة كبيرة بين عائلتين بسبب خلافات عائلية والجيرة، وهما «الحمداب» عائلة الزوج، و«آل حماد» عائلة الزوجة، وتطورت المشاجرة وتجددت بين الطرفين وتم استخدام أسطوانات البوتاجاز، واندلعت النيران في مجموعة من منازل القرية القريبة من بعضها، كما استخدمت الأسلحة النارية والعصي والحجارة، ما أدى لمقتل 3 وتم نقلهم للمشرحة، وإصابة 8 أشخاص من الطرفين ونقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم وذلك بحسب تصريحات الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان.

السيطرة على الوضع في قرية المنصورية

وعقب تلقي اللواء هشام سليم مدير أمن أسوان، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دراو يفيد بتلقيه بلاغًا من الأهالي بنشوب مشاجرة دامية بين عائلتين بقرية «المنصورية» دائرة المركز، وعلى الفور أمر مدير الأمن بسرعة انتقال رجال الأمن كما قاد «سليم» السيطرة على الوضع بعد فرض طوق أمني وضبط مجموعة من أطراف المشاجرة، وتم الدفع بعدد كبير من رجال الأمن من المباحث بمديرية أمن أسوان ومركز شرطة دراو إضافة إلى رجال الأمن المركزي، كما تمركز رجال الإسعاف بالقرب من القرية ونقلوا المصابين للمستشفى والقتلى للمشرحة تحت تصرف النيابة.