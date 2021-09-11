إصابة شقيقين بأعيرة نارية وآخر بكسور في مشاجرة بالفيوم بسبب «لعب عيال»

مشادة كلامية تبعها تراشق بالألفاظ وتطورت إلى اشتباكات بالأيدي، تدخل على إثرها أهالي قرية معصرة صاوي التابعة لمركز طامية بمحافظة الفيوم، إلا أنّهم فشلوا في احتواء الأمر، وزادت حدة الاشتباكات بين الطرفين، وأخرج أحدهم سلاحا ناريا وبدأ في إطلاق النيران على الطرف الآخر، فهرع الجميع إلى منازلهم وأغلقوا الأبواب خوفا من التعرض للقتل أو الإصابة خلال المشاجرة، وسرعان ما سقط شخصين مصابين بطلقات نارية، وسقط الثالث مصابا بكسور بالساقين والرأس، فيما هرعت قوات الأمن إلى مكان المشاجرة للسيطرة على الحادث.

بلاغ بنشوب مشاجرة بين عائلتين بسبب «لعب عيال»

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد تعيلب مأمور مركز شرطة طامية، يفيد ورود بلاغا من أهالي قرية معصرة صاوي بنطاق المركز، بنشوب مشاجرة بين عائلتين بسبب «لعب العيال» وتعدي أطفالهم على بعضهم البعض وتدخل الكبار، ما أسفر عن وقوع مصابين بين الطرفين.

أسماء المصابين في مشاجرة بسبب لعب عيال

وعلى الفور هرع ضباط المركز إلى مكان الواقعة، وتبين إصابة كل من «يوسف م. إ، 20 سنة، مقيم معصرة صاوي، بطلق ناري بالصدر، وشقيقه أحمد م. إ، 24 سنة، بطلق ناري بالصدر، وسعيد م. أ، 30 سنة، بجروح وكسور بالساقين والرأس، وجرى الاستغاثة بسيارات الإسعاف، ونقلوا إلى مستشفى الفيوم العام لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

أمن الفيوم يسيطر على المشاجرة

وتمكنت قوات مركز شرطة طامية برئاسة المقدم محمد عبد الحكم، رئيس المباحث، من السيطرة على المشاجرة، وضبط طرفيها والسلاح المستخدم، الذين اعترفوا بالتعدي على بعضهما البعض إثر «لهو الأطفال»، مؤكدين أن مشادة كلامية نشبت بينهما وتطورت إلى مشاجرة بسبب «لعب عيال».

فرض كردون أمني لمنع تجدد الاشتباكات

وفرضت قوات الأمن كردونا أمنيا في قرية معصرة صاوي لمنع تجدد الاشتباكات بين الطرفين، وتحرر بالواقعة المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

الثانية بسبب «لعب العيال» في أقل من ساعتين

وكان تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية هوارة عدلان التابعة للمركز، بنشوب مشاجرة بين عائلتين بسبب «لعب عيال» وسقوط قتيل وإصابة شخصين خلال المشاجرة.

الأمن يفض مشاجرة بين عائلتين

وعلى الفور هرع ضباط مركز شرطة الفيوم، برئاسة الرائد هيثم طلبة رئيس مباحث المركز إلى مكان الواقعة، وجرى السيطرة على المشاجرة، التي تبينّ أنّها نشبت بسبب «لعب عيال»، وتدخل أسرة كل طفل لأخذ حق طفلها، وتطورت المشادة الكلامية إلى مشاجرة بالأسلحة البيضاء والشوم.

تجدر الإشارة إلى أنّ هذه المشاجرة هي الثانية في أقل من ساعتين، ورغم اختلاف مكانها والأسلحة المستخدمة في المشاجرة، إلا أنّ سبب المشاجرة «لعب العيال» هو العامل المشترك بينهما.