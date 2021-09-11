للعاملين بالقطاع الخاص.. خطوات الحصول على شقق «سكن لكل المصريين 2»

يبحث عدد كبير من المواطنين، خاصة العاملين بالقطاع الخاص، والراغبين في الحصول على شقة ضمن شقق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 2"، التي أعلنت عنها وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، كأول مشروع سكني، يطبق عليه مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري، وذلك بفائدة متناقصة 3 %، وسداد يصل إلى 30 عاما كحد أقصى.

وبالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص، سواء من هم من محدودي أو متوسطي الدخل، لا تختلف شروط الحصول على شقق "سكن لكل المصريين 2"، عن شروط حصول العاملين بالقطاع الحكومي أو العاملين بالأعمال والمهن التجارية.

وتستعرض "الوطن" خلال السطور التالية، خطوات حصول العاملين بالقطاع الخاص على شقق "سكن لكل المصريين 2"، وفقا لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري.

خطوات حصول العاملين بالقطاع الخاص على شقق "سكن لكل المصريين 2"

1- تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل.

2- لابد أن تتضمن الشهادة المعتمدة جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل الشهري/ السنوي.

3- يجب أن يوضح بالشهادة المعتمدة من جهة العمل، رقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية لجهة العمل.

4- شراء كراسة الشروط، وسداد مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية.

5- رفع المستندات المطلوبة للحجز، بصيغة البي دي إف، على الموقع الرسمي الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

ويستمر حجز شقق "سكن لكل المصريين 2"، التي جاءت تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية لكل مواطن مصري، وتحقيق رغبته في امتلاك مسكن خاص به، حتى يوم 23 من سبتمبر الجاري، وفقا لما صدر عن وزارة الإسكان والمرافق، وصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري.

وتضم شقق "سكن لكل المصريين 2"، وحدات سكنية للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، داخل عدد من المدن الجديدة، وتضم وحدات سكنية جاهزة للتسكين، وأخرى كاملة التشطيب، يتم تسليمها خلال 3 سنوات من موعد الإعلان عن الطرح.